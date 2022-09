Manga Heroes e L’Altro Giappone, il Sol Levante protagonista al Mann venerdì 16.

Venerdì 16 settembre (ore 11, sala conferenze nel Braccio Nuovo del MANN), sarà in programma una mattinata dedicata alla cultura giapponese: saranno presentati alla stampa, infatti, sia il catalogo della mostra “Manga Heroes. Eroi e miti alle pendici del vulcano”, esposizione visitabile all’Archeologico sino al 19 settembre, sia la rassegna della Japan Week “L’Altro Giappone. Satellites of love”, che sarà in calendario al MANN nella prima settimana di ottobre.

All’evento interverranno, fra gli altri, Paolo Giulierini (Direttore del MANN), Claudio Curcio (Direttore Generale di COMICON) e Barbara Waschimps (Direttore artistico L’Altro Giappone”).