InfoCamere: “Sigillo green” per il portale della Camera di Commercio italiana sullo sviluppo digitale.

InfoCamere, la società delle Camere di Commercio italiane per l’innovazione digitale, annuncia di aver conseguito il sigillo Karma Metrix Energy Efficient Website per id.infocamere, il portale interamente dedicato al rilascio e al rinnovo delle soluzioni InfoCamere di Firma e Identità Digitale.

Karma Metrix misura l’impatto ambientale dei siti web in termini di energia consumata e CO2 emessa.

Il risultato odierno testimonia come InfoCamere coniughi la promozione della Digital Transformation nel Paese con l’impegno crescente per lo sviluppo sostenibile sia della propria organizzazione sia delle aziende clienti che accompagna con le proprie soluzioni per renderle più competitive e capaci di rispondere al cambiamento evolutivo dei bisogni e delle istanze espresse dal mercato e non solo.

L’ottenimento del sigillo ha una rilevanza addirittura duplice.

Da un lato attesta gli sforzi di InfoCamere per il contenimento delle emissioni di anidride carbonica del sito web, grazie al sistema di monitoraggio basato sull’algoritmo Karma Metrix: consente non solo di misurare costantemente la carbon footprint ma di definire le eventuali azioni correttive in ottica di efficientamento energetico.

Dall’altro, Karma Metrix Energy Efficient Website conferisce ulteriore autorevolezza al portale che offre soluzioni fondamentali per la digitalizzazione dei processi e la sostenibilità del business e che, peraltro, consente ora di richiedere la Firma Digitale anche tramite SPID: una modalità persino più comoda e green del video-riconoscimento online, già apprezzato per la sua capacità di evitare spostamenti nel traffico, ricerche di parcheggio e file allo sportello, cause di sprechi di tempo e denaro e di elevato impatto ambientale.

“Tecnologie e innovazione sono fattori-chiave per la realizzazione di un’economia verde e di una società più equa e sostenibile. In tale contesto, appare determinante anche il contributo di quei Trust Services che noi eroghiamo a imprese e professionisti. Ma non basta. Ecco perché, per salvaguardare l’ambiente, siamo fortemente attenti agli impatti connessi alle nostre attività, in particolare monitorando i consumi di risorse ed energia e ponendoci obiettivi ambientali misurabili. Nel solco del sigillo ottenuto, puntiamo dunque a ridurre le emissioni di CO2 del portale ID InfoCamere di un ulteriore 25%, già nei prossimi 12 mesi. Vogliamo e dobbiamo essere un esempio virtuoso anche per tutte le realtà che accompagniamo nella loro evoluzione digitale” dichiarano Fabiana Vudafieri, Responsabile Marketing di InfoCamere e Paolo Fiorenzani, Responsabile Sviluppo e Gestione Servizi di Identità e Certificazione Digitale di InfoCamere.

Le soluzioni InfoCamere di Digital Trust, tra cui innanzitutto la Firma Digitale, permettono alle imprese non solo di snellire le proprie operazioni quotidiane ma di renderle anche più sostenibili grazie a minori emissioni inquinanti e consumi di energia. Ad esempio, sottoscrivendo contratti a distanza, scambiando documenti ufficiali via PEC, emettendo fatture elettroniche archiviabili mediante conservazione digitale, e così via.

D’altronde, la trasformazione digitale come propulsore di sostenibilità è ormai un traguardo ineludibile per le imprese. Non solo perché il fattore ambientale è un criterio di valutazione ormai cruciale nelle decisioni d’acquisto dei consumatori. Ma anche perché è uno dei tre pilastri del ben noto rating ESG (Enviromental, appunto, insieme a Social e Governance), determinante per la reputazione delle aziende e per il conseguente appeal nei confronti di potenziali partner, investitori e finanziatori.