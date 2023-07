Dal Kalabria coast to coast a Tropea

Dal mar Jonio al mar Tirreno attraverso il sentiero della Kalabria Coast to Coast. Uno spettacolare percorso naturalistico di 57 km in tre tappe, con partenza dalle spiagge della Costa degli Aranci a Soverato e arrivo alle spiagge della Costa degli Dei a Pizzo, passando per i suggestivi borghi di Petrizzi, San Vito sullo Ionio e Monterosso Calabro. Raggiungeremo la splendida Tropea, una perla incastonata sulla costa calabrese, famosa per le sue spiagge di sabbia bianca e le acque cristalline, nonché per il suo affascinante centro storico con strette vie medievali.

Immersi tra antichissimi uliveti, fichi d’india e boschi secolari di castagni e faggi, attraverso i monti delle Preserre Calabre e la magnifica oasi naturalistica del lago Angitola, un cammino emozionale e sensoriale alla scoperta di antichi sapori e paesaggi mozzafiato. Un’esperienza unica per scoprire la bellezza del Sud Italia, come non l’avete mai vista. Attraverso paesaggi mozzafiato, borghi affascinanti e spiagge incantevoli, questo percorso vi porterà in un viaggio indimenticabile. Avrete l’opportunità di immergervi nella cultura locale, conoscere la tradizione enogastronomica e interagire con le comunità locali.

Giovedì 21 settembre – Partenza con aereo da Bologna alle 6,05 e arrivo a Lamezia Terme alle 7,35. Trasferimento con bus privato da Lamezia Terme a Soverato (CZ), colazione, registrazione del cammino, acquisto pranzo al sacco e partenza dell’escursione alle ore 9,30 per Petrizzi. Ore 16.30 circa arrivo a Petrizzi. Sistemazione nelle camere, relax e cena nel piccolissimo borgo di Petrizzi.

Venerdì 22 settembre (Petrizzi-Monterosso) – Ore 8 partenza per la seconda tappa, acquisto pranzo al sacco a San Vito allo Ionio, destinazione Monterosso. Pranzo al sacco al lago Acero. Arrivo a Monterosso alle ore 17 (camminando lenti). Sistemazione nelle camere, relax e cena.

Sabato 23 settembre (Monterosso – Pizzo Calabro) – Ore 8.00 acquisto pranzo al sacco ed una buona scorta di acqua (almeno 2 litri! non ci sono punti acqa sul percorso) e partenza terza tappa. Arrivo a Pizzo Calabro per le ore 15 circa. Relax in spiaggia, bagno e possibilità di apericena a base di pesce sulla spiaggia. Sistemazione in camera e cena.

Domenica 24 settembre (Pizzo Calabro – Tropea) – Ore 8,30 trasferimento da Pizzo a Tropea in treno. Tour di Tropea e delle sue bellezze a piedi per poi rilassarci completamente nelle meravigliose acque cristalline ai piedi del Santuario di Santa Maria dell’Isola. Ore 17.30 carichi di sole ed energia, ci rimetteremo in viaggio per affrontare l’autunno nella Pianura Padana!

Per maggiori info sul percorso, Kalabria coast to coast