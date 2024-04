Destination Vesuvio: un’avventura unica tra terra e cielo a bordo del bus scoperto Green Line Tours

Negli ultimi anni il Parco Nazionale del Vesuvio e quello Archeologico di Ercolano hanno registrato un notevole incremento del flusso turistico, con visitatori provenienti da tutto il mondo attratti dalla storia, dalle bellezze naturalistiche e non ultime dalle eccellenze culinarie che il territorio vesuviano offre.

La Green Line Tours, sightseeing company specializzata in trasporti turistici nella capitale e nel sud Italia, propone un tour innovativo all’insegna della comodità e dell’inclusione. L’esperienza di viaggio offre infatti la possibilità di visitare luoghi iconici, senza dover percorrere lunghi percorsi a piedi.

Il tour Destination Vesuvio ha una durata di circa un’ora e mezza, con partenza dal Parking Scavi Ercolano (Via dei Papiri Ercolanesi n°11).

Grazie all’audioguida, disponibile in 8 lingue differenti, i visitatori scopriranno la storia dell’antica città alle pendici del Vesuvio, le sue leggende e la cronaca della terribile eruzione del 79 d.c. che la cancellò in poche ore.

Dopo aver attraversato il Parco, immersi nella sua natura grazie al caratteristico bus scoperto, è prevista una sosta di circa 20 minuti a quota 1000 m al Gran Cono. Nei pressi del cratere del Vesuvio si potrà godere di una splendida veduta del Monte Somma, con i Cognoli di Sant’Anastasia e la Punta Nasone, la cima dell’antico vulcano. Nel percorso di ritorno è invece inclusa una breve visita alle “Terrazze Panoramiche” dove vivere la magia del Golfo di Napoli, dell’isola di Capri, Ischia e Procida.

Destination Vesuvio è un tour pensato per chi desidera visitare luoghi imperdibili senza rinunciare al confort, per chi ha programmato una breve vacanza e potrà facilmente inserire l’escursione nel suo planning di viaggio, per le famiglie con bambini o per chi è impossibilitato a percorrere lunghi tragitti a piedi.

“Siamo davvero orgogliosi di questa nuova iniziativa che nasce per essere integrata all’offerta commerciale di GLT che da sempre promuove Day Trip verso i maggiori siti di attrazione turistica nel Golfo di Napoli,” afferma Emanuele Orlando Desideri CEO Green Line Tours – “Un ulteriore prodotto in un territorio che negli ultimi anni ha visto crescere, in maniera esponenziale, l’interesse per il turismo internazionale ed escursionistico. Intendiamo creare economia con tutte quelle realtà locali che operano nel comparto turistico instaurando con esse proficue relazioni commerciali”.

“Un nuovo servizio va ad aggiungersi all’offerta turistica di Ercolano – aggiunge Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano – chi sceglie di vistare la nostra città e il Vesuvio potrà, grazie a Green Line Tours, avere una ulteriore opportunità per scoprire la bellezza e la suggestione del nostro Vesuvio. Ercolano, con la sua ricca storia e il suo patrimonio culturale, è una porta d’accesso ideale per scoprire la storia, la natura e la maestosità del Vesuvio. Il giro su un bus scoperto rappresenta un’esperienza avvincente per godere al meglio il suggestivo panorama che si può ammirare dal nostro territorio.

“Siamo entusiasti del nuovo servizio avviato da Green Line Tours. Il tour Destination Vesuvio rappresenta un’opportunità straordinaria per immergersi nella storia, nella natura e nelle eccellenze enogastronomiche del territorio del Parco – conclude Raffaele De Luca, Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio – un servizio unico che connette il Parco Archeologico di Ercolano con il Gran Cono. Ciò contribuirà a promuovere ulteriormente la conoscenza e la valorizzazione del nostro territorio, rendendo indimenticabile l’esperienza di visita al vulcano”.

I turisti potranno scegliere l’orario più consono tra le 4 partenze giornaliere consultabili sul sito Green Line Tours. La prenotazione è obbligatoria con posti riservati. (Biglietti da 13,00 € a 18,00 €)