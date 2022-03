Emergente Pizza ed Emergente Sala, i vincitori.

Siamo felici di poter finalmente concludere il ciclo di selezioni territoriali del nostro format di gare dedicate ai giovani talenti dell’ospitalità: EMERGENTE!

Siamo ripartiti dunque il 22 marzo con EmergentePizza, la selezione centrosud 2022 all’interno del polo formativo “Villaggio dei Ragazzi” di Maddaloni, per noi e per i concorrenti pensiamo sia stato un evento da ricordare. Questi i giovani pizzaioli che si sono sfidati in gara: Andrea Arcuti della pizzeria Araknos di Aradeo (LE); Diego Caiazzo della pizzeria Capriccio di Monsano (AN); Antonio Matera della pizzeria Virgo Esperienza in Purezza di Andria (BT); Milena Natale della pizzeria Verdevasinicola di Battipaglia (SA); Nicholas Pardini della pizzeria Apogeo di Pietrasanta (LU); Emilio Taglialatela della pizzeria Margherì di Mondragone (CE); Vincenzo Valla della pizzeria Il Mago degli Arrosti di Riardo (CE). Luigi Gentile della pizzeria Cirasella di Monopoli (BA) che vince il premio della Critica e diventa automaticamente riserva.

Al termine di un’estenuante sfida durata due giorni (il primo a colpi di “Margherita”, il secondo, il 23 marzo cimentandosi con la pizza creativa con l’impasto fatto a mano il 22 sotto gli occhi degli esaminatori e di Nicola demo, tecnico di Agugiaro&Figna), hanno convito la giuria Davide Sardina della Pizzeria Lionello di Succivo (CE), Daniele Grella della Pizzeria Riccardone a Sparanise (CE) e Luca Vessecchia della Pizzeria Seu Illuminati di Roma, che rivedremo alla finale di maggio ad ALMA per la finalissima nazionale. Ha colpito la professionalità che hanno dimostrato, il rispetto delle regole e delle tempistiche. La giuria composta da alcune decine di giornalisti ed esperti ha molto apprezzato questi giovani talenti.

Oltre all’immancabile forno a legna griffato Valoriani, la vera cornice l’hanno fatta i tanti allievi e ragazzi del Villaggio che hanno prestato la loro collaborazione. Sponsor presenti: Agugiaro e Figna con Nadia De Ruosi, l’acqua Egeria, il Consorzio del Parmigiano Reggiano, Olitalia, Valoriani Forni, ABC Latticini con Francesco Nucci, Brazzale con Valerio Fabri, Agrigenus, Vini Federici, Horeca, Gimetal, Coati, le birre artigianali Karma e Obbé. Un ringraziamento particolare alla Scuola di Dolce&Salato che ha supportato la manifestazione e all’infaticabile Giuseppe D’Addio, ad Antonella Amodio che ha presentato in larga parte l’evento, a Claudio Petrone preside del Villaggio che è riuscito a coinvolgere tantissimi allievi. Evento nell’evento la serata dedicata ai pizzaioli “senior” di Caserta. Man mano si è sparsa la voce ed alla fine sono stati in tanti: Francesco Martucci, Sasà Martucci, Simone De Gregorio, Salvatore Lionello, Michele Martorano, Otello Schiavon, Giovanni Russo, Raffaele Cavalieri, Giacomo Garau, Giovanni Di Vico, Raffaele Ippolito, Ciccio Vitiello, che ci hanno allietato con le loro pizze.

A questo punto non rimane che aspettare la metà di maggio, precisamente il 13 e 14 per scoprire chi sarà il miglior EMERGENTE 2022, glissando ahimé sul fatto che in realtà l’edizione 2021 è saltata a piè pari a causa del covid.

Come in un’ideale staffetta i giovani della pizza il 23 marzo hanno passato “il testimone” agli emergenti di Sala del Centro Sud, undici talenti under 30 per la precisione: Andrea Bianchini de L’Arcade* a Porto San Giorgio (FM); Ion Chelici del Nostrano* a Pesaro; Stefano Herrera Balgos di Zia restaurant* a Roma; Salvatore Matarazzo di John Restaurant ad Afragola NA; Livia Luciani di Enoteca La Torre* a Villa Laetitia a Roma; Nicolina Luisa La Peruta di My Secret a Napoli; Simone Monzillo di Le Trabe* a Capaccio (SA); Ivan Polucci Sabbioni di Zass* presso Hotel San Pietro a Positano; Michele Pugliese del Mantineo di Capovaticano Resort a Ricadi (VV); Gabriele Sonnessa di Agriturismo La Villa di Melfi (PZ); Giorgio Zoccolella del Michelasso a Napoli.

I giovani maitre hanno affrontato svariate prove: quella teorica basata sul riconoscimento di errori voluti all’interno di una carta dei vini stampata ad hoc, quella pratica in una cena informale da loro servita a braccio presso la Masseria Rosamelia che ha visto anche ospiti ed interpreti d’eccezione come Franco Pepe con le sue straordinarie pizze e Pasquale Marigliano PastryChef autore di grandissime praline, i dolci di Biagio Martinelli e le colombe di Aniello di Caprio.

Il 24 marzo nella sala convegni del Villaggio dei Ragazzi si è svolta l’impegnativa prova orale.

Come da regolamento i concorrenti si sono presentati alla giuria con un video e successivamente hanno risposto alle domande dei giurati e dei partner. Tra questi l’acqua Egeria, il Consorzio del Parmigiano Reggiano, Federici Vini, Brazzale con il suo burro straordinario, il Consorzio di Tutela vini di Custoza, i vini e gli oli di MonteVibiano, Horeca Service, il Consorzio dei Vini del Sannio, Vigne Chigi, la birra Obbè, ABC Latticini, Il Casolare, Goeldlin. Presente anche l’immancabile Gabriele Bianchi, past winner del 2019. Una sfida equilibrata che ha visto vincere e quindi passare alla Finale: Ion Chelici, Simone Monzillo, Salvatore Matarazzo. La Giuria ha voluto dare un riconoscimento particolare a Nicolina La Peruta e a Ivan Polucci.

