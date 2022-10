Enzo Miccio e lo chef stellato Gennaro Esposito a Vebo con i confetti Maxtris.

Propiziatorio e di buon auspicio sin dall’epoca dei Romani, il confetto, piccolo dolce finale di cerimonie ed eventi, è ormai sempre più presente in tutti i momenti importanti. Dove c’è festa ci sono i confetti, perché augurare e augurarsi fortuna, ancor più se con un dolce realizzato in modo artigianale e con ingredienti di alta qualità, fa bene al corpo e allo spirito.

Al Vebo, Fiera internazionale della bomboniera, casa, regalo e design, a Napoli dal 7 al 10 ottobre 2022, Italiana Confetti Maxtris, azienda produttrice di confetti dal 1960, presenta le novità nella sua gamma di prodotti e le tante occasioni d’uso, tra tradizione e nuove mode.

Ospiti dell’elegante stand Maxtris di 130 mq, il più grande del settore, domenica 9 ottobre, il wedding designer, event planner e conduttore televisivo Enzo Miccio e lo chef Gennaro Esposito, che sveleranno al pubblico segreti e tendenze del mondo della confetteria e degli eventi.

Non solo per matrimoni e cerimonie, infatti, il confetto e in particolare la confettata, si fanno spazio tra happenings ed eventi modaioli, cavalcando le nuove tendenze del party-planning e incontrando così i gusti anche dei più giovani.

Wedding, anniversari, fidanzamenti, lauree, battesimi, comunioni e cresime, sono solo i più classici momenti in cui il confetto è protagonista; a questi se ne aggiungono tanti altri, noti anche grazie a social, influencer e personaggi famosi. Come il Baby shower, la festa durante la quale viene comunicata la gravidanza da parte dei futuri genitori, o il tanto discusso Gender Reveal Party, dove futuri genitori, amici e parenti scoprono, tra emozione e stupore, il sesso del nascituro.

Il confetto è di buon auspicio per ogni nuovo inizio ed è ormai di uso comune organizzare un sweet table con confettata, ad esempio per l’inaugurazione di una nuova attività, per una nuova vita che nasce, ma anche in occasione di tutti i compleanni “a cifra tonda” e per le feste dei bambini, per dare un tocco di gusto e colore in più.

Nella sua tondeggiante dolcezza, il confetto, può anche essere semplicemente un piccolo piacere quotidiano, da concedersi nell’assoluto relax di casa o in ufficio nella pausa caffè ed una perfetta idea regalo.

Nella vasta gamma di proposte, realizzate dai maestri confettieri di Italiana Confetti Maxtris, poi, è facilissimo trovare il proprio gusto preferito, da godersi in ogni momento della giornata.

Tra le novità del catalogo 2023 presentate in fiera, dopo le vincenti collaborazioni con eccellenze italiane come Caffarel, Fabbri, Feudi di San Gregorio, Kimbo e Strega, è il momento della liquirizia Amarelli. Dal 1731 l’azienda Amarelli seleziona con cura e passione le radici di liquirizia più pregiate, che, insieme alle mandorle intere, danno vita ad un confetto unico ed innovativo.

Tra i nuovi gusti per il Ciocomandorla spicca il fresco Gin Tonic. Deliziose le nuove Noisettes, con nocciola intera, che sono realizzate in 12 nuance pastello.

Tra i nuovi esclusivi confetti Stellati, quelli alla Frolla Napoletana, creati in collaborazione con lo chef Gennaro Esposito, con una delicata mandorla glassata all’arancia, avvolta da cioccolato bianco con fiocchi di agrumi, dolci note di vaniglia, un delicato profumo di cannella e racchiusa da un sottile crunch di zucchero. Particolari anche i confetti al tè macha e tamarindo, ideati con lo chef Giuseppe Molaro.

Delizie adatte davvero ad ogni gusto e ad ogni occasione, immancabili protagonisti dei nostri eventi importanti, i confetti Maxtris sono una proposta di tendenza, che affonda le sue radici nella centenaria tradizione artigianale italiana.