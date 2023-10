Fabio Tuccillo, una Halloween tutta napoletana

Che sia Dolcetto o scherzetto o Cicci muorti, il culto dei defunti è da sempre tra i più sentiti e praticati in Italia, a Napoli, come nel mondo anglosassone, dal quale abbiamo ereditato simpatiche tradizioni e “dolci” usanze. Esorcizzare la paura della morte e dell’ignoto scambiandosi dei dolci, o, come facevano gli scugnizzi napoletani, con le loro cassettine di legno, chiedendo confetti e monete per le anime pezzentelle, è, però, una tradizione assolutamente nostrana.

Caratteristico di Napoli e di questa ricorrenza è proprio il torrone Murticiello, un tempo protagonista di tavole imbandite, pensate proprio per dare ristoro alle anime dei defunti.

Il Bakery chef Fabio Tuccillo, ripercorrendo la più classica delle tradizioni, parte proprio da questo gustoso lingotto, declinandolo in tante originali e golose varianti.

Una bontà partenopea, realizzata selezionando attentamente gli ingredienti, tutti di altissima qualità, a cominciare dalla novità 2023, un classico torrone alla nocciola, ma ricoperto da una croccante camicia di cioccolato al caramello o il torrone ispirato alla Costiera Sorrentina, con cioccolato allo yuzu, fragoline, pasta di mandorla e nocciole. Dal colore rosa acceso e dal sapore altrettanto spettacolare, è il torrone all’amarena e fragola, con un cioccolato alla fragola e farcito con nocciole e amarene candite; delicati ed avvolgenti sono, poi, il torrone di puro cioccolato al gusto gianduiotto alla nocciola, con cioccolato alla nocciola, nocciole intere e all’interno un cuore di caramello salato e il torrone di puro cioccolato fondente, con nocciole e cremini come farcitura.

Un rimando alla calda Sicilia, con il torrone di puro cioccolato al gusto cassata con profumo di limone e arancio e per accontentare anche i più piccini, tanti golosissimi gusti, dal cioccolato bianco con bottoncini super colorati, al cioccolato al latte, con biscotto o barrette. Esclusiva novità di quest’anno sono anche i torroni bigusto: caramello e gianduia, pistacchio e cioccolato bianco, caramello e cioccolato al latte, fragola e cioccolato bianco con perline scoppiettanti, tutti da provare e gustare, morso dopo morso.

Ispirandosi un po’ alle antiche “cascettelle”, il Bakery chef napoletano ha pensato anche ad una special edition della sua ormai famosissima Tuccillo box, piena di tantissimi dolcetti spaventosamente buoni: zucche, fantasmini e pipistrelli, friabili, profumati e colorati, per una festa di Halloween golosa e creativa, per grandi e piccini.

