Ferragosto a Capri, l’alba dorata dai Faraglioni è da Cartolina

Nella foto scattata di primo mattino dalla spiaggia di Marina Piccola descrive Il sole che sorge da dietro la collina di Tuoro, illuminando il cielo e il mare con raggi dorati che sembrano dipingere una tela d’arte vivente. Due elissi azzurri si stagliano come gemme preziose, incastonate nel paesaggio e dando vita a una scena di rara bellezza.

Il protagonista di questa fotografia, Luigi Louis Molino, editore ed esperto di marketing e comunicazione, ha catturato un attimo di pura magia. Dalla spiaggia di Marina Piccola, il suo obiettivo ha immortalato l’incanto dell’alba di Ferragosto, creando un’immagine che racconta la storia di un’isola incantata e di un risveglio che sembra uscito da un sogno.

Le acque del mare di Marina Piccola si tingono di sfumature dorate, riflettendo la luce del sole che sorge dietro i Faraglioni. Queste imponenti scogli simbolo dell’isola , sembrano emergere dal mare come guardiani di un segreto millenario. E mentre la fascia dorata si estende sulle onde, un senso di meraviglia pervade chiunque abbia la fortuna di assistere a questo spettacolo naturale.

L’immagine catturata dal dott. Molino è molto più di una semplice fotografia: è un invito a immergersi con calma e senza rincorrere i ritmi frenetici della quotidianità nell’atmosfera unica di Capri, a lasciarsi affascinare dalla sua bellezza pura senza tempo. L’isola si presenta come un luogo incantato, dove la natura e la storia ancora si fondono in un connubio perfetto. Un posto dove l’alba di Ferragosto diventa un regalo speciale per chiunque scelga di visitarla.

In questo giorno di festa e di gioia, Capri ci offre uno spettacolo indimenticabile. Un augurio di buon Ferragosto che arriva dal cuore di questa meravigliosa isola, dove l’alba dietro i Faraglioni è solo uno dei tanti tesori nascosti in attesa di essere scoperti da tutti ma anche salvaguardati.

Immagini e parole si fondono per raccontare l’incanto dell’alba di Ferragosto a Capri, un regalo che la natura offre generosamente e che rimarrà impresso nella memoria di chi ha la fortuna di vederlo.

La foto é di Luigi Louis Molino per ag/Promediacom