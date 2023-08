Uccisa a coltellate e chiusa nel bagagliaio dell’auto a Piano di Sorrento, arrestato l’ex compagno

Omicidio premeditato. E’ questa l’accusa nei confronti dell’ex compagno della donna trovata morta accoltellata nel bagagliaio di un’auto ieri in un’area condominiale in via San Massimo a Piano di Sorrento.

L’uomo, S.F. un 54enne, era stato denunciato dalla vittima due mesi fa per stalking. Sentito in caserma dal magistrato è stato sottoposto a fermo e sarà trasferito nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.

In un primo momento l’uomo aveva tentato di darsi alla fuga, nascondendo la sua moto e cercando di far perdere le proprie tracce. L’arma del delitto, una lama, è stata trovata dai carabinieri che stanno ancora sentendo le testimonianze e vagliando le immagini delle telecamere.

Sul corpo della vittima, Anna Scala, una 56enne di Vico Equense. L’autopsia potrebbe essere condotta già oggi. (AdnKronos)