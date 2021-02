Il pasticciere sorrentino delle celebrity, Antonio Cafiero e la “MasterChef”, Imma Gargiulo, insieme live per realizzare due ricette tradizionali legate al Carnevale.

Due gustose specialità tradizionali, una dolce e l’altra salata, accomunate da un’unica base, saranno le protagoniste dell’attesa diretta Facebook che, martedì 9 febbraio, vedrà ai fornelli la “premiata ditta” formata dal pasticciere sorrentino delle celebrity, Antonio Cafiero e dalla vulcanica Imma Gargiulo, finalista della prima edizione di MasterChef.

L’appuntamento da non perdere è per domani, a partire dalle 15, sulla pagina Facebook della “Gelateria Primavera”, dove andrà in onda il secondo appuntamento animato dal simpatico duo. Dopo le maxi chiacchiere cioccolatose a forma di cuore, stavolta, a farla da padrone saranno due chicche “made in Sorrento” legate al Carnevale e alla Festa di Sant’Antonino (patrono della città), che cade il 14 febbraio.

Partendo dalla stessa base, una pasta brisè dolce, Antonio ed Imma daranno così forma e sapore alla Pizza rustica di Carnevale, a base di uova, ricotta, salsiccia, caciocavallo, pepe e, a chi piace, un po’ di uvetta; e alla Torta di Sant’Antonino, di origine contadina, con uova, cioccolato fondente, amarene, liquore Strega e buccia di limone.

Un trionfo di profumi per due squisite ricette, da appuntare subito e preparare quanto prima per fare bella figura con gli amici o in famiglia.

Per San Valentino, invece, Cafiero ha pensato ad una “love edition” delle sue delicatissime delizie al limone. Tempestate di cuoricini rossi in cioccolato bianco e declinate sia in versione classica che alla rosa, le delizie, oltre che disponibili in pasticceria (corso Italia 142 – Sorrento), grazie a speciali box termiche, potranno giungere ovunque… per la gioia di innamorati golosi di tutta Italia.