Il Pastificio Garofalo annuncia la nuova partnership con Mattia Furlani, la nuova stella dell’atletica italiana

Il Pastificio Garofalo annuncia la nuova partnership da fuoriclasse con Mattia Furlani, il talentuoso lunghista italiano, argento mondiale indoor nel salto in lungo.

La partnership è la prima di una serie di iniziative speciali che, inserite nel più ampio piano di comunicazione Garofalove che celebra “L’Amore, quello vero”, vedranno Pasta Garofalo coinvolta nel mondo dello sport italiano, contribuendo a promuovere i valori di passione, carisma e determinazione che caratterizzano gli atleti di talento.

La straordinaria collaborazione con Furlani, che dà così il via al primo dei progetti digital, coinvolge gli appassionati del mondo sportivo e i numerosi fan della stella italiana, in un viaggio unico, ricco di dedizione, impegno e, soprattutto, amore.

Protagonisti dell’iniziativa, pillole video che non si limitano a celebrare il talento sportivo di Mattia, ma raccontano la sua vita, al di là della pista, svelando i suoi sogni, le sue sfide personali e le passioni più grandi come quella per la buona tavola con Pasta Garofalo!

Una nuova avventura emozionante che, dal 18 aprile, con una storia di successo invita gli utenti a vivere ogni salto, ogni emozione e ogni sorriso sulle pagine Instagram e Facebook di Pasta Garofalo e di Mattia Furlani.

Hashtag: #Garofalove #lamorequellovero #PastaGarofalo #MattiaFurlani.

Il video è disponibile sul canale YouTube del Pastificio Garofalo

Link ai profili social di Pasta Garofalo:

https://www.instagram.com/pastagarofaloit/

https://www.facebook.com/PastaGarofaloItalia/