Il Pastificio Garofalo celebra l’eccellenza della Pasta di Gragnano IGP e conferma la sua presenza a “Gragnano Città della Pasta”

Il Pastificio Garofalo, storica azienda di Gragnano e membro del Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano IGP, rinnova la sua partecipazione a Gragnano Città della Pasta, in scena a Gragnano dall’8 al 10 settembre 2023.

Giunta alla 21esima edizione, Gragnano Città della Pasta è la kermesse gastronomica organizzata e promossa dal Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano IGP. Un’occasione unica per offrire un’esperienza culinaria tra gusto, storia, arte e cultura e avvalorare la tradizione e l’evoluzione in cucina di un prodotto di eccellenza come la pasta.

Il Pastificio Garofalo sarà presente all’evento gragnanese, in Via T. Sorrentino – in prossimità del civico 33 – con uno stand realizzato nei colori simbolo della manifestazione per accogliere gli amanti della pasta e rivelare la filosofia e il mondo Garofalo.

Per rendere indimenticabile questo appuntamento, lasciarne memoria e condividerlo, il Pastificio Garofalo inviterà i presenti a scattare una foto-ricordo presso il photo-booth per condividerla sui propri profili social, menzionando i tag di Pasta Garofalo: @pastagarofaloit e #garofalove, e ricevere in omaggio Garofalove*, il pack di pasta con la grafica che richiama il concept creativo della nuova campagna pubblicitaria on air prossimamente.

Il Pastificio Garofalo aderirà anche all’iniziativa organizzata da Gragnano Città della Pasta: Pastifici Aperti, un tour guidato all’interno del Pastificio che consentirà di scoprire gli affascinanti passaggi del processo produttivo della Pasta Garofalo**.

“La partecipazione del Pastificio Garofalo alla 21esima edizione di Gragnano Città della Pasta è per noi una opportunità speciale per celebrare l’importanza della nostra tradizione culinaria e, in particolare, per condividere la passione per la pasta di qualità e le sue diverse anime, dalla cucina alla storia, dalla cultura all’arte, fino al turismo – dichiara Massimo Menna, Amministratore Delegato del Pastificio Garofalo e Presidente del Consorzio di tutela della Pasta di Gragnano Igp -. Quest’anno, inoltre, siamo particolarmente felici di partecipare a questa edizione che celebra un traguardo importante: il decennale dell’ottenimento del marchio di Indicazione Geografica Protetta, il primo riconoscimento comunitario di qualità assegnato alla pasta in Italia e in Europa, che ci rende particolarmente fieri e orgogliosi del nostro prodotto e della nostra terra”.

*Fino a esaurimento scorte.

**Per il tour guidato presso il Pastificio Garofalo è obbligatoria la prenotazione telefonica allo 081/8011002, dalle ore 9.00 alle ore 16.00 entro mercoledì 6 settembre.