Ischia e Procida, un mini-tour lungo la costa campana

Un vero leone non si arrende mai di fronte alle difficoltà ed Ischia ha dimostrato di essere tale. La famosa isola della costa campana dopo la frana del novembre scorso ha risollevato la testa ed è pronta per accogliere i tanti turisti che da sempre la scelgono per le vacanze estive e non solo.

Già a Pasqua l’afflusso è stato importante ed i visitatori hanno potuto constatare come la frana ha colpito solo una piccola parte dell’isola che resta operativa, con strutture ricettive in ottima forma e servizi sempre al top. Tanti sono stati gli eventi organizzati nel corso della primavera e molti altri saranno quelli disponibili per l’estate. “Non c’è nulla da temere, sono cose che possono succedere in qualsiasi parte del mondo. Ad oggi, è stato tutto ripulito – hanno precisato gli albergatori – ed in parte reso sicuro”.

L’Isola Verde, insomma, è tornata al meglio della sua forma e per la bella stagione resta una tappa immancabile per le vacanze di italiani e stranieri. Un percorso molto suggestivo da poter programmare è quello delle Isole Flegree, in toto o in parte. Partendo da Napoli si può scegliere di visitare Ischia e Procida, altro piccolo gioello della costa campana, apprezzato ancora di più dopo il riconoscimento dello scorso anno.

Si può optare per la visita della Capitale della cultura 2022 per poi arrivare sull’altra isola. Come? Percorrendo la tratta Procida – Ischia con i traghetti veloci di Alicost, una delle principali compagnie di navigazione che offre collegamenti sicuri, veloci e comodi lungo il golfo di Napoli. Grazie ad una consolidata esperienza di trasporto via mare, gli spostamenti tra le isole avvengono nel pieno del comfort con servizio bar e wi-fi e assistenza anche alle persone con mobilità ridotta, per una traversata aperta a tutti, anche agli animali domestici.

Alicost, inoltre, permette di guadagnare tempo prezioso prenotando direttamente online sul sito ed avere il ticket valido per il check-in direttamente sul proprio smartphone saltando le file. In alternativa, oltre che agli sportelli nelle zone di imbarco, è possibile acquistare il biglietto anche telefonicamente tramite il call center.

È disponibile ovviamente anche il ritorno in aliscafo, da Ischia verso Procida procedendo poi per la terra ferma. Si tratta di un itinerario non troppo lungo, da poter programmare anche avendo pochi giorni di ferie, ma che regala grandi emozioni, tra terra e mare.