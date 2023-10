La Pummarola, i cofanetti Di Martino e Dolce&Gabbana per il World Pasta Day

In occasione del World Pasta Day, Pastificio Di Martino e Dolce&Gabbana lanciano due nuovi cofanetti esclusivi: “La Pummarola”, dedicata alla ricetta per eccellenza della cucina mediterranea, la pasta con il pomodoro, e “Midnight Pasta”, la confezione in latta da 1 kg perfetta per una spaghettata di mezzanotte tra amici.

I nuovi cofanetti sono disponibili in preorder da oggi, 25 ottobre, sullo shop online pastadimartino.it, da novembre su dolcegabbana.com, presso i Pasta Store Di Martino di Napoli Piazza Municipio, Napoli Capodichino e FICO Eataly World a Bologna e in punti vendita selezionati in Italia e in tutto il mondo.

LA PUMMAROLA

Il vivace cofanetto regalo celebra un grande classico della tradizione culinaria campana, tanto semplice quanto gustoso: la pasta con la “Pummarola”. La scatola in latta contiene una selezione di 2,5 kg di Pasta di Gragnano IGP ottenuta da grano 100% italiano, nei formati che meglio si abbinano alla ricetta – Spaghetti, Penne Mezzani Rigate, Paccheri – il Pomodorino Corbarino dei Monti Lattari Pastificio Di Martino e il grembiule in cotone con la creatività di Dolce&Gabbana ispirato nel design ai sapori del Sud Italia. La nuova box ha vinto, nel corso dell’ultima edizione del Summer Fancy Food di New York, il prestigioso Italian FOOD Awards USA 2023 nella categoria Special Awards Packaging.

MIDNIGHT PASTA

Un cofanetto che parla di amicizia, di quelle serate che non dovrebbero finire mai, piene di risate fragorose e storie da raccontare. Per fermare il tempo insieme, tra una chiacchiera e una forchettata di Pasta Di Martino. La scatola in latta contiene 1 kg di Spaghetti di Gragnano IGP, ideali per una spaghettata di mezzanotte tra amici.

LA COLLABORAZIONE TRA PASTIFICIO DI MARTINO E DOLCE&GABBANA

La collaborazione tra i due brand, nata nel 2017, ha visto Dolce&Gabbana ridisegnare l’immagine della Pasta Di Martino per celebrare l’eccellenza italiana attraverso i colori, i simboli e i monumenti del Bel Paese. Fiore all’occhiello della collaborazione sono proprio i coloratissimi cofanetti in latta, la cui collezione si amplia di anno in anno offrendo l’idea regalo perfetta per gli amanti del buongusto Made in Italy. Al loro interno, oltre a una ricca selezione di Pasta di Gragnano IGP, sono racchiusi gli accessori ideati da Dolce&Gabbana e, in alcuni casi, le lattine di pomodoro rigorosamente locale che riprendono il design delle confezioni esterne e completano l’offerta gastronomica.

Dal 1912 i Di Martino sono pastai a Gragnano: una tradizione che, attraverso l’innovazione continua di tre generazioni, fa oggi di Pastificio Di Martino un autorevole punto di riferimento nel mercato mondiale della pasta, grazie ad un prodotto che in più di 100 anni ha mantenuto la propria identità e straordinaria qualità. Il Pastificio Di Martino produce Pasta di Gragnano IGP utilizzando solo semola di grano duro 100% italiano e acqua sorgiva dei Monti Lattari. La trafilatura al bronzo e l’essiccazione a bassa temperatura le conferiscono una superficie ruvida, adatta a esaltare i condimenti e a mantenere intatto l’aroma del grano.