Ladybird house ha brindato con Chin8 Neri il 29° anniversario di attività.

La partnership più inaspettata è arrivata! Il beverage festeggia il nail nell’equinozio d’autunno e il 22 settembre 2021 ha brindato con Chin8Neri nei saloni partner di Ladybird house in tutta Italia.

Ladybird house, leader nel settore beauty del mondo nail con i brand CND, ORLY, IBD, EzFlow, SpaRitual e Ladyinwhite festeggia il suo 29°anniversario con Chin8 Neri, lo storico brand del mitico chinotto italiano.

In questi lunghi mesi attraversati dalla pandemia, i consueti rituali dedicati alla cura della bellezza hanno assistito a cambiamenti ed evoluzioni. Le labbra, penalizzate dall’uso della mascherina che ne ha celato forme e colori, hanno lasciato il ruolo di protagonista alle mani che non si sono fatte sfuggire l’occasione per attirare l’attenzione.

La tendenza moda più seguita del 2021 è stata dunque di indossare “in punta di dita” dei veri capolavori;è stato questo l’affascinante concept che ha stimolato nail-artist di tutto il mondo e che ha creato spunti creativi, allegria ed un fascino incantevole di una rinnovata femminilità.

E proprio in questo vortice di linee sinuose e mini grafie Ladybird house in collaborazione con Chin8Neri, ha deciso di coinvolgere centinaia di saloni e migliaia di persone, con una campagna narrativa durata un mese e con un trattamento benessere al sapore di un brindisi frizzante in contemporanea in tutta Italia dal vivo, sui profili social ufficiali e dei centri estetici.

“Mai come adesso è forte il desiderio di guardare tutti insieme al futuro con fiducia e ottimismo – ha dichiarato Libera Ciccomascolo, Presidente Ladybird house – e farlo con un brindisi con partner e clienti, ci è sembrata una eccellente idea per ripartire con l’emozione della festa. Questa iniziativa, che ha richiesto mesi di progettazione e organizzazione ci ha fatto sentire tutti parte di un insieme; le mani sono state ancora una volta il punto di partenza e di arrivo di un grande impegno collettivo”.

“Una partnership – ha dichiarato Giordano Giglio, direttore marketing Chin8 Neri – pensata per rendere unico un momento speciale come quello che la donna dedica al proprio corpo. Per questo, con una clip che accompagna l’anniversario sui social network, insieme a Ladybird house abbiamo voluto raccontare il rapporto speciale tra madre e figlia, il gusto dei piccoli gesti condivisi nella quotidianità, e quelli speciali tramandati di generazione in generazione”.