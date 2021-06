L’Ambasciatore del Consorzio Melannurca IGP Nino Cannavale ospite dell’Antica Distilleria Petrone.

La regina delle mele campane incontra il mondo del rinomato liquore al latte di bufala dell’Antica Distilleria Petrone. Eccellenze che si uniscono per dare ancora più lustro alla Campania.

Mercoledì 7 luglio presso l’Antica Distilleria Petrone di Mondragone lo Chef e Ambasciatore del Consorzio Melannurca Campana IGP Nino Cannavale sarà presente al debutto di un nuovo liquore di bufala con due sue chicche culinarie che avranno la Melannurca come protagonista, per celebrare il frutto tipico campano per eccellenza. Il semifreddo “La Rossa del Sud” e “La Dolce Bufala alla Mela Annurca” saranno le dolci creature che nasceranno per l’occasione dalle sapienti mani dello Chef Cannavale. Per il semifreddo gli ingredienti chiave saranno il latte di Pezzata Rossa Italiana, melannurca, cioccolato e nocciola di Giffoni; mentre sarà sempre la melannurca ad arricchire l’ormai famosa mozzarella dolce di Cannavale.

L’occasione è data dalla presentazione dell’ultima nata di casa Petrone, Guappa “Polizia”, nuova limited edition del noto liquore a base di latte di bufala campana. Grazie alla partnership con la Polizia di Stato, il famoso liquore Guappa si tinge di celeste e festeggia con delizie alla Mela Annurca.

“Per noi è un onore incontrare nuove eccellenze e portare alto il nome della Campania”. Ha dichiarato il presidente del Consorzio di Tutela della Melannurca Campana IGP Giuseppe Giaccio.