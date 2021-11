Le Catacombe di San Gennaro si confermano Remarkable Venue Awards di Tiqets.

MUSEI VATICANI, MUSEO FERRARI MARANELLO, CATACOMBE DI SAN GENNARO, DUOMO DI MILANO, PARCO CAVOUR, MOSTRA DI LEONARDO DA VINCI, GIARDINO DELLA KOLYMBETHRA: sono questi i vincitori italiani della quinta edizione dei REMARKABLE VENUE AWARDS, il premio che ogni anno viene organizzato e assegnato da TIQETS per celebrare i migliori musei e attrazioni di Italia, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito e Irlanda, Stati Uniti e Spagna, sulla base delle recensioni lasciate dai clienti su Tiqets.com.

I 7 vincitori di ciascuno dei sei mercati di riferimento sono stati annunciati, nel corso di una diretta streaming a livello globale, durante la prima delle giornate del Tourism Innovation Summit (TIS) di Siviglia, il vertice globale dell’innovazione e della tecnologia per il settore dei viaggi e del turismo.

Da Best Museum a Best Onsite Experience, passando per Best Landmarks, Best Attraction e Most Remarkable Venue. Tra i premi anche le categorie Most Innovative e Best Hidden Gem, i luoghi più innovativi e le migliori gemme nascoste selezionati tra le candidature spontanee da una giuria di oltre 20 esperti del settore del turismo.

BEST ATTRACTION – CATACOMBE DI SAN GENNARO

Riconoscimento per i musei e le attrazioni (inclusi parchi a tema, zoo e acquari) con i punteggi più alti in base alle recensioni lasciate dai visitatori sul sito di Tiqets.

BEST LANDMARKS – DUOMO DI MILANO

Riconoscimento per cattedrali, chiese, castelli, palazzi, monumenti storici o iconici con i punteggi più alti in base alle recensioni lasciate dai visitatori sul sito di Tiqets.

MOST REMARKABLE VENUE – MUSEI VATICANI

Riconoscimento riservato ai musei e alle attrazioni che richiamano il maggior numero di turisti e che ricevono le migliori recensioni sul sito di Tiqets.

BEST MUSEUM – MUSEO FERRARI MARANELLO

Riconoscimento per i musei e le gallerie d’arte con i punteggi più alti in base alle recensioni lasciate dai visitatori sul sito di Tiqets.

BEST ONSITE EXPERIENCE – PARCO CAVOUR

Riconoscimento per i luoghi che offrono la miglior esperienza in loco in base alle recensioni lasciate dai visitatori sul sito di Tiqets.

MOST INNOVATIVE VENUE – MOSTRA DI LEONARDO DA VINCI

Riconoscimento dedicato a musei e attrazioni che continuano a spingere avanti il settore attraverso strategie di marketing creative, nuove tecnologie, iniziative di sostenibilità e altri mezzi.

“Un modo molto moderno di mostrare le idee di Leonardo Da Vinci, tanto antiche quanto estremamente innovative” – dai commenti lasciati tra le recensioni.

LA MIGLIORE GEMMA NASCOSTA – GIARDINO DELLA KOLYMBETHRA

Riconoscimento per attrazioni uniche o di nicchia, fuori dai sentieri più battuti ma in grado di offrire esperienze incredibili ed extra-ordinarie ai propri visitatori. Qualsiasi luogo che offra un’esperienza eccezionale e unica al suo pubblico è incoraggiato a candidarsi.

“I Remarkable Venue Awards di quest’anno hanno celebrato i luoghi che non solo sono sopravvissuti al 2021, ma hanno prosperato. I musei e le attrazioni vincitori hanno ricevuto recensioni entusiastiche da migliaia di clienti Tiqets nel 2021, registrando alcune delle migliori valutazioni del settore. Sono un vero vanto per l’industria dei viaggi e del turismo”, ha affermato Laurens Leurink, CEO di Tiqets.

Durante la cerimonia di premiazione è intervenuto anche Aziz Abu Sarah, noto innovatore nel mondo dei viaggi e speaker TED. Durante il suo discorso, “Reimagining Travel: The Power of Tourism to Create a More Peaceful World”, Abu Sarah ha sottolineato l’incredibile ruolo svolto dall’industria del turismo nel riunire culture diverse.

“Il viaggio è il miglior atto di diplomazia al mondo. Come ha detto Ibn Battuta, ‘Il viaggio ti lascia senza parole e poi ti trasforma in un narratore’. Tutti possono sfruttare il potere del viaggio per trasformare il nostro mondo in un luogo più pacifico”.

Tra i vincitori internazionali anche il Museo Van Gogh e lo Straat Museum di Amsterdam, Casa Batlló e il Museo Dalì in Spagna, il Castello di Windsor e il Museo Roald Dahl nel Regno Unito, il Musée de l’Orangerie e Paris Montparnasse Top of the City in Francia, l’Osservatorio sull’Empire State Building e lo stadio Las Vegas Raiders negli Stati Uniti e molte altre attrazioni.

L’elenco completo delle attrazioni premiate nell’edizione 2021 dei Remarkable Venue è disponibile su: https://www.tiqets.com/venues/remarkable-venue-awards/nominees-winners-2021/

A proposito dei Tiqets Remarkable Venue Awards

I Tiqets Remarkable Venue Awards sono stati istituiti nel 2017 per riconoscere e celebrare le migliori attrazioni e musei nelle città più visitate del mondo. I primi Tiqets Remarkable Venue Awards sono stati ospitati a Parigi nel 2017. I premi 2021 premiano i vincitori in sette categorie di premi e sei mercati: Regno Unito e Irlanda, Francia, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Stati Uniti. I precedenti vincitori del premio hanno incluso la Sagrada Familia, il Musée d’Orsay e il Museo Van Gogh.

A proposito di Tiqets

La missione di Tiqets è rendere la cultura più accessibile rendendo più facile per più persone scoprire più modi per fare cultura. Dall’inizio del 2014, l’azienda ha collegato milioni di persone a musei e attrazioni con biglietti istantanei, last minute e mobili. Tiqets lavora sia con le gemme nascoste che con i migliori musei e attrazioni di tutto il mondo. La società ha sede ad Amsterdam e ora impiega oltre 200 persone in tutto il mondo, tra cui Amsterdam (HQ), Seattle, Las Vegas, Orlando, Filadelfia, Londra, Copenaghen, Parigi, Barcellona, Roma, Vienna, Bangkok, Tokyo e Osaka. Maggiori informazioni possono essere trovate su Tiqets.com.

A proposito del Tourism Innovation Summit

Il Tourism Innovation Summit (TIS) 2021, che si terrà dal 10 al 12 novembre a Siviglia, è il vertice globale dell’innovazione e della tecnologia per il settore dei viaggi e del turismo. TIS2021 riunirà i decisori del settore turistico per discutere e tracciare le linee guida per la riattivazione del settore. La riattivazione, il recupero della fiducia dei viaggiatori, il turismo inclusivo, la sostenibilità e la digitalizzazione stanno diventando fattori chiave per una nuova era del viaggio.





