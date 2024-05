Le Sea Destination e tutti gli itinerari di Costa Crociere per questa stagione

Gli itinerari 2024 di Costa Crociere, disponibili per la prenotazione in agenzia di viaggio o direttamente sul sito www.costacrociere.it, propongono una vasta scelta di vacanze nel Mediterraneo e in Nord Europa.

La grande novità è rappresentata, a partire dalla primavera 2024, dal debutto, nei principali itinerari di una settimana, delle “Sea Destinations”, ovvero “destinazioni” inedite, da scoprire a bordo della nave, durante la navigazione. Un viaggio nel viaggio, dove il mare non è solo il mezzo attraverso cui si raggiungono le tappe della crociera, ma è un punto di vista privilegiato per vivere nella vacanza momenti suggestivi, che raccontano luoghi iconici compresi nella rotta della nave. In questo modo, accanto alle destinazioni “a terra”, come Barcellona, Napoli, Genova, Istanbul, Mykonos, esplorate fuori dai classici percorsi, gli itinerari Costa porteranno gli ospiti a conoscere nuove destinazioni tra cielo e mare, da godersi nel corso della navigazione. Ad esempio, dopo aver visitato Ibiza con una escursione in fuoristrada lungo le strade meno battute, tra oasi naturali, villaggi pittoreschi e acque turchesi, tornati a bordo della nave gli ospiti potranno godersi un party hippy chic, al tramonto, davanti alla baia di Formentera. Oppure, prima di scendere a terra alla scoperta di Napoli, potranno gustarsi una colazione tipica caprese assaporata a bordo, di fronte allo spettacolare panorama dei Faraglioni alle prime luci del giorno.

Tre navi saranno dedicate al Mediterraneo occidentale, per crociere di una settimana che visiteranno alcune delle più belle destinazioni in Italia, Francia e Spagna: le gemelle di ultima generazione Costa Smeralda e Costa Toscana, e Costa Pacifica. Costa Smeralda partirà da Genova tutti venerdì, per visitare Marsiglia, Barcellona, mare delle Baleari/mare di stelle (Sea Destination), Cagliari, baia di Capri (Sea Destination) Napoli, Civitavecchia/Roma, Santuario dei Cetacei (Sea Destination).

Costa Toscana sarà invece a Savona tutti i sabati per un itinerario che farà tappa alla Baia del parco nazionale delle Calanche (Sea Destination), Marsiglia, Barcellona, Ibiza, baia di Formentera (Sea Destination), Palermo, Civitavecchia/Roma, Santuario dei Cetacei (Sea Destination). Nel corso della stagione primaverile e autunnale al posto di Ibiza ci sarà Palma di Maiorca.

Costa Pacifica sarà a Savona ogni domenica, per andare alla scoperta di Santuario dei Cetacei (Sea Destination), Civitavecchia/Roma, Olbia, Palma di Maiorca, baia di Ibiza (Sea Destination), Valencia, mare delle Baleari (Sea Destination) e Marsiglia.

Altre tre navi saranno protagoniste nel Mediterraneo orientale. Costa Fortuna proporrà una vera e propria novità per l’estate 2024: un itinerario con tappe esclusivamente in Grecia e Turchia. Dal 7 giugno al 13 settembre la nave partirà ogni venerdì da Atene, alla scoperta di Istanbul e delle splendide isole greche di Mykonos, Creta, Rodi e Santorini. Su alcune partenze è prevista una seconda tappa in Turchia, a Bodrum, o nell’isola greca di Kos, al posto di Rodi. La formula proposta è quella del pacchetto “volo+crociera”, disponibile da tutti i principali Paesi europei, compresa l’Italia. Le Sea Destinations proposte in questo itinerario saranno lo stretto dei Dardanelli, la rada di Mykonos e l’arcipelago di Santorini.

Costa Fascinosa offrirà crociere, sempre di una settimana, dirette a Catania, Taranto, Abisso Calypso (Sea Destination), Mykonos, Arcipelago di Santorini (Sea Destination), Santorini, Malta ed Etna Skyline (Sea Destination). Costa Deliziosa salperà per un itinerario di una settimana che comprende Marghera/Venezia, Bari, le splendide isole greche di Mykonos e Santorini, le Sea Destination della baia di Mykonos e del mar Ionio-mare di Stelle, Katakolon, vicino al sito archeologico di Olimpia, Lido di Venezia (Sea Destination). A ottobre, invece, proporrà un itinerario, sempre di una settimana, da Trieste e Bari alla scoperta di Croazia, Grecia e Montenegro.

In Nord Europa, nell’estate 2024, opereranno due navi, Costa Favolosa e Costa Diadema, che proporranno il meglio dell’offerta Costa in questa regione, con crociere alla scoperta di paesaggi incredibili, tra fiordi spettacolari, villaggi incastonati tra il verde delle montagne e il blu del mare, e il fenomeno unico del sole di mezzanotte. Costa Favolosa proporrà tre diversi itinerari, dai 13 ai 22 giorni, con partenza da Amburgo, diretti a Capo Nord e isole Lofoten, in Islanda e in Groenlandia, più un nuovo itinerario di 8 giorni dedicato alla Scozia. Costa Diadema proporrà crociere di una settimana nei fiordi norvegesi, con le Sea Destination del fiordo di Gerainger, mar di Norvegia/Sole di Mezzanotte, mar Baltico/mare di stelle.

Per chi ha solo pochi giorni a disposizione, in primavera e autunno ci sono le minicrociere nel Mediterraneo occidentale, in Italia, Francia e Spagna, di 3 e 4 giorni, con Costa Pacifica, Costa Fascinosa e Costa Fortuna.

Sempre in primavera e autunno, con Costa Diadema, Costa Favolosa e Costa Fascinosa, si viaggerà nel Mediterraneo e oltre, per visitare le isole Canarie, con un itinerario di due settimane, oppure Lisbona o il Marocco, con crociere di 10 giorni. Da non perdere la crociera di Costa Fascinosa alle isole Azzorre. Per chi è indeciso su quale parte del Mediterraneo visitare, in primavera e autunno Costa Fortuna proporrà crociere che in un’unica vacanza di due settimane permettono di visitare sia le isole Baleari, sia le isole greche, o in alternativa Turchia e Tunisia.

L’edizione 2025 del Giro del Mondo, con Costa Deliziosa, circumnavigherà il globo prevalentemente nell’emisfero australe, visitando Terra del Fuoco, Polinesia, Nuova Zelanda, Australia e Sud Africa. Per la prima volta la partenza sarà mel mese di dicembre, esattamente il 7 dicembre 2024, per godersi le feste natalizie in crociera. La notte di Capodanno a Rio de Janeiro sarà indimenticabile, con lo spettacolo dei fuochi d’artificio dalla spiaggia di Copacabana.

Navigando sul punto più profondo del Mediterraneo orientale, a bordo della nave prenderà vita una festa all’insegna degli abissi del mare; mentre, attraversando lo stretto dei Dardanelli, gli ospiti potranno vivere un viaggio nel tempo e ammirare estasiati la danza mistica dei veli rotanti dei Dervisci. E ancora, la visita a terra tra le calli di Venezia sarà seguita da un aperitivo “Dolce Vita”, in nave, proprio di fronte al Lido, per lasciarsi conquistare dal tramonto sulla laguna, tra manifesti di film italiani e una colonna sonora da Festival del Cinema.

Le Sea Destinations saranno disponibili anche nelle crociere del Nord Europa, tra i fiordi più belli della Norvegia. Ad esempio, dopo essere stati accolti dai contadini locali nella città di Geiranger, gli ospiti attraverseranno l’intero fiordo ascoltando storie e leggende nordiche, mentre dalla prua della nave si vivrà in modo immersivo lo spettacolo della cascata delle Sette Sorelle, tra rocce scoscese e montagne verdeggianti.

SEA DESTINATIONS NEL MEDITERRANEO OCCIDENTALE

Parco Nazionale delle Calanche – Colazione francese all’alba: i primi raggi del sole che illuminano il paesaggio unico delle Calanche, vicino a Marsiglia, uno dei panorami più spettacolari del Mediterraneo per le sue candide scogliere a picco sul mare. La cornice perfetta per una colazione alla francese a bordo, con musica, caffè e croissant tutti da gustare. Disponibile con Costa Toscana.

Santuario dei Cetacei – Light Show: uno spettacolo di luci sulla nave svela i segreti di alcune delle creature marine più affascinanti che popolano il Santuario dei Cetacei: balene, delfini e megattere. Uno show innovativo, da un punto di vista unico: quello della nave in mare aperto. Disponibile con Costa Toscana, Costa Pacifica, Costa Smeralda.

Baia di Formentera – Sunset Party: al tramonto Formentera si trasforma. Questa esperienza consente di vivere la sua atmosfera vibrante a bordo nave, con un party hippy chic: cocktail alla mano, la migliore musica dei Dj dell’isola e lo stile da chiringuito. Disponibile con Costa Toscana.

Baia di Ibiza – Jungle Party: scende la notte ad Ibiza ma l’Isola, si sa, non dorme mai. Le luci della movida raggiungono la nave in rada che si trasforma nell’atmosfera eccentrica e surreale di un Jungle party in piscina, tra sculture giganti, gabbie dorate, ballerini in abiti lucenti e la musica dei migliori Dj dell’isola. Disponibile con Costa Pacifica.

Mare delle Baleari – Mare di stelle: in mare aperto, immersi nel buio più profondo del Mediterraneo, gli ospiti potranno ammirare il cielo e le stelle come da nessun’altra parte. Guidati da un ufficiale andranno alla scoperta dei segreti dell’universo, viaggiando con lo sguardo tra pianeti e costellazioni. Disponibile con Costa Pacifica e Costa Smeralda.

Baia di Capri – Colazione caprese: davanti allo spettacolo naturale dei Faraglioni all’alba, gli ospiti potranno godersi un caffè napoletano, appena versato da una moka fumante, che in un vortice di profumo risveglia i sensi. Per poi ammirare il paesaggio di Capri, mentre si gusta una tipica torta caprese. Disponibile con Costa Smeralda.

Gli itinerari del Mediterraneo occidentale con le Sea Destinations:

COSTA SMERALDA COSTA PACIFICA COSTA TOSCANA

SEA DESTINATIONS NEL MEDITERRANEO ORIENTALE E MAR IONIO

Lido di Venezia – Lido aperitivo: rosso come il tramonto sulla laguna, rosso come il profilo dei tetti di Venezia, rosso come un aperitivo in stile italiano. A bordo della nave gli ospiti potranno immergersi in un’atmosfera da Dolce Vita, sorseggiando un tipico aperitivo veneziano, con una colonna sonora da Oscar. Disponibile con Costa Deliziosa.

Baia di Mykonos – Sea party: tutta l’energia della notte di Mykonos sale in nave per un sea party a bordo piscina. Tra luci e colori che richiamano le spiagge dorate e le case bianche dell’isola, i Dj con la musica dei club più glamour del posto faranno ballare gli ospiti fino a tarda notte. Una festa immersiva, di divertimento puro. Disponibile con Costa Deliziosa.

Mar Ionio – Mare di Stelle: scoprire i segreti dell’universo mentre la nave si muove nel buio più profondo del mar Ionio. Guidati da un ufficiale, gli ospiti andranno alla scoperta dei segreti dell’universo, viaggiando con lo sguardo tra pianeti e costellazioni. Disponibile con Costa Deliziosa.

Stretto dei Dardanelli – Dervisci show: attraversare in nave lo stretto dei Dardanelli al tramonto sarà come viaggiare nel tempo. Gli ospiti vedranno comparire le porte dell’Oriente nella spirale dei veli rotanti dei Dervisci, autentici danzatori rituali che da secoli praticano una danza mistica e vorticosa come forma di meditazione. Uno spettacolo unico al mondo. Disponibile con Costa Fortuna.

Rada di Mykonos – Sea party: tutta l’energia della notte di Mykonos sale in nave per un sea party a bordo piscina. Tra luci e colori che richiamano le spiagge dorate e le case bianche dell’isola, i Dj con la musica dei club più glamour dell’isola faranno ballare gli ospiti fino a tarda notte. Una festa immersiva di divertimento puro. Disponibile con Costa Fortuna.

Arcipelago di Santorini – Sunset dreams: il tramonto su Santorini è uno dei più belli del mondo e se visto dal mare è ancora più speciale. Il sole scende lentamente creando sfumature incredibili in cielo. Con questa esperienza speciale gli ospiti potranno catturare l’unicità del panorama in una foto sorseggiando il loro aperitivo preferito. Uno spettacolo da non perdere, un momento che lascerà senza parole. Disponibile con Costa Fortuna e Costa Fascinosa.

Etna skyline – Wine Experience: l’Etna, il cuore pulsante della Sicilia, è il protagonista di questo momento e con lui i migliori vini dell’isola. Servendosi direttamente dalle barrique, ad ogni sorso si potrò scoprire l’ecosistema ricco e variegato di questa terra. Un Wine Festival che porterà dritto all’essenza dei sapori siciliani e all’atmosfera delle enoteche locali. Disponibile con Costa Fascinosa.

Mar Egeo – Abisso Calypso party: gli abissi del mare ai piedi, l’immensità del cielo sopra. Lo splendore delle ninfe, il fascino delle sirene e tenebrosi daimon marini, invaderanno la nave per un party che si perde nelle profondità del mito, seguendo il canto delle leggende. Disponibile con Costa Fascinosa.

Mar Mediterraneo – Mare di Stelle: scoprire i segreti dell’universo mentre la nave si muove nel buio più profondo del Mar Mediterraneo. Guidati da un ufficiale, gli ospiti andranno alla scoperta dei segreti dell’universo, viaggiando con lo sguardo tra pianeti e costellazioni. Disponibile con Costa Fascinosa.

Gli itinerari nel Mediterraneo orientale e Mar Ionio con le Sea Destinations:

SEA DESTINATIONS NEL NORD EUROPA

Mar di Norvegia – Sole di Mezzanotte: il Mare del Nord è attraversato dalla corrente Atlantica, una linea di energia che muove l’intero oceano. Sulla sua dorsale, nella magica e intima atmosfera del sole di mezzanotte, gli ospiti potranno vivere una sessione di meditazione che li riconnetterà con la natura e con l’universo, con musica rilassante e un sorso di tè ayurvedico. Disponibile con Costa Diadema.

Fiordo di Geiranger – “Sette Sorelle”: attraversare l’intero fiordo di Geiranger accompagnati dalle storie e le leggende nordiche, mentre dalla prua della nave si vive in modo immersivo lo spettacolo della cascata delle Sette Sorelle, tra rocce scoscese e montagne verdeggianti. A un passo dall’acqua che si tuffa nel mare, gli ospiti si sentiranno un tutt’uno con la natura. Disponibile con Costa Diadema.

Mar Baltico – Mare di stelle: lasciarsi guidare da un ufficiale alla scoperta dei segreti dell’universo. Nel buio del Mar Baltico gli ospiti viaggeranno in mare aperto con lo sguardo tra pianeti e costellazioni. Disponibile con Costa Diadema.

Le “Sea Destinations” potrebbero essere svolte in modalità differente o, al limite, essere annullate a causa di condizioni meteo marine avverse e/o circostanze eccezionali.