Le Zeppole di San Giuseppe da Chalet Ciro, fritte, al forno e variegate.

Le più tradizionali sono sicuramente quelle con crema pasticcera e amarene sciroppate, ma da Chalet Ciro a Napoli le zeppole, che siano fritte o al forno, sono disponibili anche con crema e granella di pistacchio, con cioccolato e praline, al gusto cassata, kinder cereali, kinder bueno: una irresistibile delizia legata alla Festa del papà nel giorno di San Giuseppe il 19 marzo, che ha origini antichissime e si consuma soprattutto in questo periodo dell’anno.

La pasticceria Chalet Ciro, infatti, ha cominciato da giorni la produzione di alcune varianti speciali della classica zeppola, che mette insieme i sapori della tradizione e l’innovazione a tavola, naturalmente nel rispetto dell’antica ricetta, ed è pronta a soddisfare anche i gusti più esigenti. Un guscio di pasta bignè soffice, che non assorbe troppo olio quando è fritto e che si scioglie in bocca, ricco con le variegate farciture proposte quest’anno per rendere ancora più goloso e unico questo dolce tipico del meridione.

