Legumi Select sensibilizza il consumatore nella giornata internazionale dell’alimentazione

Nella Giornata Mondiale dell’Alimentazione, Select Legumi, azienda che pone al centro della sua filosofia l’idea di alimentazione sana e gustosa, riflette sull’importanza dei legumi nel regime alimentare quotidiano, promuovendo la consapevolezza delle loro proprietà benefiche e dell’implicazione positiva sull’ambiente, grazie alle pratiche sostenibili di coltivazione.

L’azienda ha recentemente introdotto la linea “Benessere” concepita in partnership con la Fondazione Umberto Veronesi, per promuovere una sana alimentazione basata anche sul consumo di legumi e cereali che, insieme, garantiscono un effetto sinergico benefico per la salute sempre in abbinamento ad uno stile di vita sano. I 4 mix, infatti, contengono una combinazione di ingredienti completi e unici che garantisce un pool di aminoacidi variegato.

I legumi sono noti per essere una fonte nutrizionale completa, ricchi di proteine vegetali, fibre, vitamine e minerali, essenziali per una dieta equilibrata e offrono un sostegno alla salute in generale. Oltre ai benefici per la salute, i legumi svolgono un ruolo fondamentale nella sostenibilità ambientale. La loro coltivazione richiede meno acqua rispetto ad altre fonti di proteine, e la capacità di fissare l’azoto nel terreno li rende parte integrante di una pratica agricola eco-sostenibile.

A tal proposito, Alessandra Aliberti, Marketing e Sustainability Manager di Select, commenta: “In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, desideriamo mettere in evidenza l’importanza dei legumi per una dieta sana e sostenibile. La nostra azienda è impegnata a promuovere scelte alimentari consapevoli per un mondo in cui salute e ambiente sono prioritari. Proprio in quest’ottica si inserisce la nuova linea ‘Benessere’, che unisce legumi e cereali, una soluzione completa per una dieta equilibrata e salutare. Non a caso la linea, creata in collaborazione con la Fondazione Umberto Veronesi, è stata accolta con successo dai consumatori”.

Select rimane fedele alla promozione di uno stile di vita sano e all’advocacy per l’uso responsabile delle risorse alimentari e ambientali, promuovendo i legumi come una scelta nutrizionale di prim’ordine e come valida opzione ecologica.