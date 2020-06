Mulino Caputo celebra il Capodanno del Mugnaio via social.

Il Capodanno del Mugnaio 2020 sarà celebrato in maniera inedita: il momento della trebbiatura del grano Nostrum, italiano al 100%, quest’anno non vedrà, come di consueto, la partecipazione del pubblico e degli invitati ma, in compenso, godrà di una platea (virtuale) di respiro internazionale nonché dell’intervento di alcuni ospiti d’eccezione. In particolare, saranno in collegamento da Stati Uniti, Giappone e Inghilterra: Jonathan Goldsmith, per Spacca Napoli (USA); Pasquale Makishima, per Solo Pizza Napoletana (JAP) e James Elliot, per Pizza Pilgrims (UK).

Il 1° luglio, a partire dalle ore 18.30, connettendosi alla pagina Facebook (facebook.com/MulinoCaputo/) o al profilo Instagram di Mulino Caputo (instagram.com/mulinocaputo/), si potrà assistere, da tutto il mondo, alla trebbiatura del raccolto del Campo di Frignano. Si tratta, come sempre, di un momento magico. La quadratura del processo produttivo, che va dalla semina al raccolto, e che riesce a ottimizzare l’antica sapienza contadina grazie al contributo delle tecnologie moderne e ricorrendo anche al supporto delle telecamere satellitari.

“Il Capodanno del Mugnaio del 2020 inaugura una nuova era nella narrazione di quello che è uno dei momenti topici del nostro lavoro” racconta Antimo Caputo, Ad del Mulino di Napoli “quest’anno saremo in diretta da Frignano, presso l’azienda di Franco D’Amore, collegati con tutti i nostri clienti nel mondo e con tutti quelli che amano, consumano e utilizzano le nostre farine. Sarà una grande soddisfazione farli entrare assieme a noi nei campi di grano, nel momento del taglio delle messi, il più emozionante dell’anno. Mieteremo diverse tipologie di grano, tra queste la “Don Carmine”, in onore del nostro avo. Ci accompagneranno, raccontandoci le loro esperienze professionali, alcuni personaggi del mondo dell’arte bianca molto amati e molto seguiti.” Il collegamento sarà condotto e coordinato dal giornalista Gianpaolo Trombetti.

Da quest’anno, in considerazione del grande favore accordato alle farine Caputo dai consumatori finali, nell’uso domestico e amatoriale, il Grano Nostrum sarà distribuito anche nelle confezioni da 1 kg.

Il Capodanno è anche l’occasione per rinnovare il patto di filiera, che Antimo Caputo ha fortemente voluto e perseguito sei anni fa, e che vede uniti i contadini (rappresentati da Franco D’Amore), la Green Farm, l’azienda di Grottaminarda di cui è capo fila di filiera Michele Meninno, che si occupa di assistenza tecnica all’agricoltura e il Mulino Caputo. I vantaggi del contratto sono tanti: la filiera fa sì che al consumatore finale arrivi un prodotto di alta qualità, certificato, esente da impurità e selezionato in base alle differenti esigenze di utilizzo, ovvero quelle di panificazione, pizzeria e pasticceria; ai contadini impegnati nel progetto si riconoscono premi alla qualità, per consentire loro di coltivare le terre in maniera ottimale. Una visione imprenditoriale molto avanzata, grazie alla quale sempre più coltivatori di grano tenero desiderano prendere parte al progetto “Campo Caputo”. Ad oggi, sono coinvolti campi in Campania, in cui si trova il 50% dei circa 3200 ettari coltivati, nel basso Lazio, Molise, Abruzzo, Basilicata e Puglia. (ANSA).

