Notte Europea dei Musei, sabato 14 aperture straordinarie a 1€, eventi e iniziative serali nei Musei e luoghi della cultura.

Sabato 14 maggio torna la Notte Europea dei Musei, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura e patrocinata dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall’ICOM, che si svolge in contemporanea in tutta Europa con l’obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea.

La Direzione regionale Musei Campania anche quest’anno partecipa alla manifestazione, giunta quest’anno alla diciottesima edizione, con l’apertura serale dei musei e siti in tutta la regione al costo simbolico di 1 euro – eccetto le gratuità previste per legge- che sarà arricchita da eventi e iniziative organizzati in collaborazione con enti e associazioni, nel pieno rispetto delle vigenti normative anti Covid, per promuovere insieme le attività degli Istituti e favorire la conoscenza del patrimonio museale.

Visite guidate a collezioni e mostre, concerti, performance artistiche saranno un’occasione condivisa per vivere i musei e il patrimonio culturale di sera, con un orario eccezionalmente prolungato, partecipando alle iniziative in programma.

Tutte le iniziative, con informazioni per la visita e la partecipazione agli eventi, sono disponibili nella sezione dedicata alla Notte Europea dei Musei del sito MiC (cultura.gov.it/evento/notteeuropeadeimusei-2022), sul sito istituzionale della Direzione regionale Musei Campania (musei.campania.beniculturali.it) e sui canali social dei musei, dove si può seguire e partecipare alla manifestazione con gli hashtag #nottedeimusei #nuitesdesmusees.

DRM Campania_Programma_Notte dei Musei 2022

Notte Europea dei Musei, 14 maggio 2022

ORARI DI APERTURA

MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA Sabato 14 maggio 2022 NAPOLI Certosa e Museo di San Martino 8.30-19.00 (ultimo ingresso 18.00) | Apertura serale con ingresso a 1 euro: 19.30-22.30 (ultimo ingresso 21.30) Castel Sant’Elmo – Museo Novecento a Napoli Castello 8.30-19.30 (ultimo ingresso 18.30), Museo 9.30-17.00 | Apertura serale Castello e Museo con ingresso a 1 euro: 19.30-22.30 (ultimo ingresso 21.30) Museo Duca di Martina – Villa Floridiana Parco 8.30-19.30 (ultimo ingresso 18.30), Museo 9.30-17.00 (ultimo ingresso 16.00) | Apertura serale Museo con ingresso gratuito: 18.00-21.00 (ultimo ingresso 20.00) Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes 9.30-17.00 (ultimo ingresso 16.00) |Apertura serale con ingresso a 1 euro: 19.30-22.30 (ultimo ingresso 21.30) Parco e Tomba di Virgilio 8.45-14.45 (ultimo ingresso 14.15) Certosa di San Giacomo 10.00-16.00 (ultimo ingresso 15.30) |Apertura serale con ingresso a 1 euro: 20.00-23.00 (ultimo ingresso 22.30) Villa Jovis 10.00-18.00 (ultimo ingresso 17.30) Grotta Azzurra 9.00-18.00 (ultimo ingresso 17.30) Museo archeologico territoriale della Penisola sorrentina “Georges Vallet” 9.00-13.00 (ultimo ingresso ore 12.30) Museo storico archeologico di Nola 9.00-19.00 (ultimo ingresso 18.00) | Apertura serale con ingresso gratuito: 19.00-22.00 (ultimo ingresso 21.30) CASERTA Museo archeologico dell’antica Capua 9.00-19.00 (ultimo ingresso 18.30) |Apertura serale con ingresso a 1 euro: 19.00-22.00 (ultimo ingresso 20.30) Anfiteatro campano 9.00-14.00 (ultimo ingresso 13.30) | Apertura serale con ingresso a 1 euro: 19.00-22.00 (ultimo ingresso 20.30) Museo archeologico dell’antica Allifae 8.30-19.30 | Apertura serale con ingresso gratuito: 19.30-22.30 Museo archeologico di Teanum Sidicinum 8.30-19.30 | Apertura serale con ingresso gratuito: 19.30-22.30 Teatro romano di Teanum Sidicinum 09.30-16.00 (ultimo ingresso 15.30) visite su prenotazione (+39 0823657302, drm-cam.teano@beniculturali.it) Museo archeologico di Calatia 9.00–20.00 (ultimo ingresso 19.30) | Apertura serale con ingresso gratuito: 20.00-23.00 (ultimo ingresso 22.30) Museo archeologico dell’Agro atellano Temporaneamente chiuso SALERNO Museo archeologico nazionale della Valle del Sarno 9.00-14.00 (ultimo ingresso 13.30) | Apertura serale con ingresso gratuito: 19.00-22.00 (ultimo ingresso 21.30) Certosa di San Lorenzo 9.00-19.00 (ultimo ingresso 18.45) |Apertura serale con ingresso a 1 euro: 19.00-22.00 (ultimo ingresso 21.45) Museo archeologico nazionale di Pontecagnano 9.00-19.30 (ultimo ingresso 19.00) |Apertura serale con ingresso a 1 euro: 19.30-22.30 (ultimo ingresso 22.00) Museo archeologico nazionale di Eboli e della Media Valle del Sele Apertura serale con ingresso gratuito: 18.00-21.00 (ultimo ingresso 20.30) BENEVENTO Teatro romano di Benevento 9.00-19.20 (ultimo ingresso 19.00) | Apertura serale a 1 euro: 19.30-22.30 (ultimo ingresso 22.00) Museo archeologico nazionale del Sannio Caudino 9.00-19.00 | Apertura serale a 1 euro: 19.00-22.00 (ultimo ingresso 21.30) AVELLINO Museo del Palazzo della Dogana dei Grani Apertura serale con ingresso gratuito: 19.00-22.00 (ultimo ingresso 21.30) Museo di San Francesco a Folloni Temporaneamente chiuso

Per tutte le info sulle modalità di visita: www.musei.campania.beniculturali.it