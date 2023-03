Parte da Milano l’ottava edizione de La Città della Pizza che inaugura il più grande concorso italiano dedicato alla pizza. Al via le selezioni con 30 talentuosi pizzaioli.

Seguiranno poi Napoli, Palermo e Bari. Per ogni tappa saranno decretati vincitori i 3 pizzaioli con il punteggio più alto ed in caso di ex aequo la scelta del vincitore sarà affidata al Presidente di Giuria. I più talentuosi di ogni tappa del Tour entreranno di diritto in una delle Pizzeria Pop Up all’interno dell’evento La Città della Pizza – Roma nelle date 21 e 22 ottobre 2023. Una cavalcata di diversi mesi che porterà i finalisti direttamente a Roma, per un’edizione ricca di sorprese, che oltre a loro accoglierà un corposo panel di pizzaioli romani e grandi maestri impegnati in workshop, laboratori e top tasting.