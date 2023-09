Sarà Biagio Izzo la guest star dell’edizione 2023 della Festa del Vino di Boscoreale

Sarà Biagio Izzo l’ospite d’eccezione della edizione 2023 della “Festa del Vino, dei sapori e dei saperi vesuviani“, in programma sabato 14 e domenica 15 ottobre nel centro storico di Boscoreale, in provincia di Napoli.

L’attore, comico, cabarettista, commediografo e conduttore televisivo si esibirà per tutti domenica 15 ottobre a partire dalle ore 21.30 sul palco di piazza Pace a Boscoreale. Sabato 14 ottobre, invece, si ballerà sulle note dei più grandi successi degli anni ’90 con lo spettacolo “The Best 90’S” Dj Starring RobertBlues e Dj di Raffaele Assante.

La “Festa del Vino, dei sapori e dei saperi vesuviani” giunta alla sua 23esima edizione è diventata ormai un appuntamento fisso del panorama di eventi autunnali della provincia di Napoli. La manifestazione è organizzata, come sempre, dall’Associazione Culturale “Il Nuovo Vesuvio” presieduta da Angelo Cesarano.

Nel corso della due giorni, nel centro storico di Boscoreale, si potranno riscoprire i sapori della cucina tradizionale vesuviana accompagnati dai vini che nascono sulle falde del Vesuvio. Spazio anche all’artigianato e ai giochi di una volta.

Anteprima. L’edizione 2023 sarà anticipata domenica 8 ottobre da un raduno di Auto d’Epoca organizzato dall’Associazione in collaborazione con “Malvone Auto da Sogno”. Il corteo di auto attraverserà tutto il territorio di Boscoreale con partenza e arrivo nell’area mercatale di Via Passanti. Per informazioni e iscrizioni 3509773041.