Sigep 2023: il prestigioso concorso Panettone Day dà il via all’undicesima edizione.

Panettone Day – il primo concorso italiano dedicato all’arte dei lievitati e ai suoi maestri – dopo aver celebrato i suoi dieci anni, riparte dal Sigep di Rimini (21-25 gennaio) per dare il via all’undicesima edizione e aprire ufficialmente le pre-iscrizioni presso lo stand Novacart (padiglione D5, stand 040).

Panettone Day, nato nel 2012 dalla spinta creativa di due aziende leader nel mondo della pasticceria artigianale, Braims, che fa capo al gruppo CSM Ingredients, multinazionale attiva nella ricerca e produzione di ingredienti innovativi e sostenibili, e Novacart, azienda italiana che per prima ha creato le forme cottura, oggi è riconosciuto come uno degli appuntamenti più autorevoli e attesi del settore, in grado di coinvolgere pasticceri da tutta l’Italia nella sfida dell’intramontabile arte del panettone artigianale.

A giudicarli, come ogni anno, una giuria illustre guidata dal Maestro Gino Fabbri (Presidente di Giuria), uno dei nomi più noti della pasticceria a livello internazionale che, grazie all’esperienza, alle sue capacità tecniche e al suo garbo garantirà un giudizio professionale e imparziale ai partecipanti al concorso. Accanto al Maestro Fabbri, il Pastry Chef Marco Pedron, innovatore nel mondo della pasticceria dalla personalità eclettica, e Giordano Berettini di Panificio Baldinucci (vincitore della categoria “miglior Panettone Tradizione” dell’edizione del concorso 2022) e altre due personalità di spicco del settore che saranno svelate nel corso di questa nuova edizione.

Lunedì 23 gennaio si svolgeranno inoltre a Sigep due appuntamenti da segnare in agenda che vedranno protagonisti il maestro Fabbri e il Pastry Chef Pedron, che si confronteranno sul tema dei lievitati e condivideranno consigli per sfruttare al meglio le opportunità di crescita e visibilità connesse al concorso Panettone Day.

Sponsor dell’undicesima edizione del concorso Panettone Day sono Braims e Novacart, che in partnership hanno promosso la nascita del contest, insieme al supporto di Callebaut e Vitalfood.

Programma lunedì 23 gennaio

Ore: 11.00 Luogo: Stand Dolcegiornale ( Padiglione Sud, Stand 041 )Appuntamento con il Maestro Gino Fabbri e il Pastry Chef Marco Pedron

Ore: 14.00 – 14.30/14.45Luogo: Stand Novacart (padiglione D5, stand 040)Apertura ufficiale delle pre-iscrizioni a Panettone Day 2023 con il Maestro Gino Fabbri e il Pastry Chef Marco Pedron