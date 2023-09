Sorrento la guida di Repubblica, presentazione lunedì 25

Attraversa i secoli il fascino di Sorrento, la città capitale della Penisola Sorrentina protagonista della nuova Guida di Repubblica diretta da Giuseppe Cerasa che, in oltre 280 pagine, conduce i lettori alla scoperta di tutto il bello e il buono di questo simbolo dell’ospitalità italiana celebre nel mondo. Ecco, quindi, decine di interviste a celebrità dello spettacolo e a personaggi della vita cittadina, ma anche sentieri sui colli sorrentini, passeggiate urbane e itinerari tra cultura e archeologia, oltre agli approfondimenti sui prodotti tipici e a centinaia di consigli su dove mangiare, comprare e dormire, a Sorrento e nel resto della Penisola.

Una lunga intervista a Renzo Arbore, leggenda della musica e dell’intrattenimento italiano, apre il volume, mentre il capitolo degli itinerari d’autore svela i luoghi sorrentini amati da grandi personaggi del mondo dello spettacolo, come Edoardo Bennato, che racconta del suo rapporto con Lucio Dalla e della nascita della canzone ‘Caruso’; il ballerino e coreografo statunitense Daniel Ezralow, habitué della zona; lo street artist Jorit, all’anagrafe Ciro Cerullo; la presentatrice tv Veronica Maya, legata sia a Sorrento che a Piano di Sorrento; l’attore Patrizio Rispo, volto popolare grazie alla soap opera di culto ‘Un posto al sole’; e Alessandro Siani, attore e regista campione di incassi che ama in particolar modo “il chiostro di San Francesco d’Assisi”.

Un lungo e appassionato racconto d’autore è poi quello firmato da Laura Delli Colli, presidente del Sindacato nazionale giornalisti cinematografici italiani, che ripercorre la Sorrento

dello star system tra aneddoti, storie e curiosità mai svelate. Quindici invece sono le testimonianze raccolte dalla sezione Volti&storie, grazie ai ritratti di personalità illustri del territorio, come l’armatore Gianluigi Aponte, lo chef Alfonso Iaccarino, l’albergatore Giovanni Russo De Li Galli e il costumista Giuseppe Tramontano, ma anche il presepista Marcello Aversa, lo startupper Martin Maria Aversa, la guida ambientale Nino Aversa e il fotografo Raffaele Celentano, oltre alla ricercatrice Virginia D’Auria, al responsabile WWF Claudio D’Esposito e all’antropologo Giovanni Gugg. E se Lidia Fiorentino rappresenta la dinastia alla guida dell’iconico hotel Excelsior Vittoria, Luigi Fiorentino ed Emy Gargiulo sono ambasciatori del food design italiano nel mondo, mentre Giovanni Visetti è esperto di sentieristica e Giuseppe Schisano e Francesco Galano sono un simbolo dell’arte birraia.

«Tutti tornano a Surriento, perché qui ritrovano la loro anima, la loro serenità, quel rapporto con la natura e col mare che da questa città del sogno si allarga verso tutta la penisola sorrentina. Con quel suo essere Italia, e che Italia, quella che ha incantato poeti e scrittori, registi e attrici, attori e sceneggiatori, politici e regnanti di mezza Europa, cantanti e musicisti. Quindi si ritorna sempre a Surriento, ai luoghi di Caruso e Dalla, agli angoli di Torquato Tasso, al Parsifal di Wagner, a quegli alberghi scelti dai grandi del mondo, a Sophia Loren, a Mimmo Paladino, a Pino Daniele, alle sue chiese, ai suoi musei, alla sua lunga passeggiata, ai suoi negozi e ai suoi luoghi del piacere e delle vacanze irrinunciabili», scrive il direttore delle Guide di Repubblica, Giuseppe Cerasa, nella sua introduzione al volume; mentre il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, nella sua prefazione aggiunge: «La nostra città è sempre pronta ad accogliere nel migliore dei modi i tanti turisti che la scelgono come luogo ideale per trascorrere un breve soggiorno o una lunga vacanza. Alla bellezza dei luoghi, e alla presenza di magnifiche testimonianze storiche ed architettoniche si accompagna in ogni periodo dell’anno, un calendario ricco di eventi e di manifestazioni».

La Guida inoltre conduce i lettori nel cuore della città, grazie a undici passeggiate tematiche, ognuna dedicata ad uno specifico aspetto della bellezza sorrentina, dall’archeologia ai musei, dalla musica al cinema, dalla letteratura all’architettura, fino alle chiese, alle spiagge e alle zone collinari del territorio comunale, oltre alla vita notturna e allo shopping. ‘Cartoline

da Sorrento’ è poi la sezione che racchiude 31 foto d’epoca, mentre il capitolo ‘Cammini e sentieri’ conduce i lettori lungo sette itinerari a piedi, per scoprire, partendo dal centro cittadino, luoghi come, ad esempio, Sant’Agata sui Due Golfi, Massa Lubrense e Sant’Agnello.

E se la sezione ‘Feste e festival’ passa in rassegna i principali eventi che, durante l’anno, animano la città, tra kermesse musicali, iniziative gastronomiche e ricorrenze religiose, ‘Made in Sorrento’ è l’ampio capitolo che svela i segreti dell’artigianato sorrentino, dalla tarsia ai tessuti, dalle ceramiche alle calzature, segnalando inoltre 44 negozi e botteghe artigiane.

Il racconto dei migliori prodotti tipici, tra cui i limoni, le noci e le arance, introduce infine la sezione ‘Sapori e piaceri’, che passa in rassegna centinaia di indirizzi sorrentini, consigliando ristoranti, pizzerie e luoghi del gusto, ma anche hotel, b&b e dimore di charme. La Guida, infatti, ha anche una forte vocazione enogastronomica, e allora ecco che anche gli articoli che raccontano il resto della Penisola Sorrentina – dalla Costa d’Amalfi a Vico Equense, da Ravello alla Valle delle Ferriere – sono accompagnati da numerosi consigli, gastronomici e non, per un totale di 157 ristoranti e pizzerie, 99 luoghi del gusto e 110 b&b, hotel e dimore di charme. Inoltre, ognuna delle aree interessate dalla Guida è arricchita dalle ricette degli chef, tra i migliori del territorio (tra cui Gennaro Esposito, Peppe Guida, Ernesto Iaccarino e Peppe Aversa, solo per citarne alcuni), per un totale di 28 piatti gourmet raccontati in ogni passaggio, perfetti per essere replicati a casa.

La Guida di Repubblica “Sorrento – Storie, persone, cultura” sarà disponibile in edicola

(12 euro più il prezzo del quotidiano) e online sul nostro sito:

Ilmioabbonamento.it a partire dal 22 luglio

e subito dopo in libreria e online, su Amazon e Ibs.