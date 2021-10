Torna Il Mio San Marzano, Veronica Maya madrina.

Successo confermato per l’attesissimo “Il Mio San Marzano”, promosso da Solania srl in la collaborazione con Perrella srl, tenutosi presso lo stabilimento aziendale di Fosso Imperatore.

L’evento, presentato dalla nota conduttrice RAI Veronica Maya, è iniziato con il suggello dell’intesa, volta alla valorizzazione del San Marzano, con i tre istituti scolastici del territorio, l’I.S. Striano Terzigno, Istituto di Istruzione superiore Nocera Inferiore Domenico Rea, I.P.S.S.E.O.A. Pagani Marco Pittoni. Per Giuseppe Napoletano, amministratore unico di Solania srl, “la firma dell’accordo mette nero su bianco la convergenza degli interessi tra le parti, indicando una comune linea d’azione volta alla valorizzazione del territorio, partendo da uno dei suoi prodotti d’eccellenza: il Pomodoro San Marzano”.

La serata è proseguita con la cerimonia di consegna dei riconoscimenti al Direttore dell’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno, il Professor Antonio Limone, per l’impegno nella difesa delle produzioni agricole campane esportate in tutto il mondo grazie all’impegno del QR Code, e al Magnifico Rettore dell’Università di Napoli Federico II, il professore Matteo Lorito, per l’impegno profuso nella ricerca volta alla valorizzazione delle produzioni agricole e al miglioramento dei processi produttivi delle eccellenze campane.

Terzo momento dell’evento, la consegna delle targhe al merito ai contadini e ai conferitori, veri artefici del miracolo de Il Mio San Marzano.

Spunto di fervide discussioni, il collegamento live con i distributori dei prodotti Solania di Giappone, USA, Australia ed Inghilterra i quali hanno acceso importanti riflessioni sui mercati esteri.

Infine, il percorso culinario è stato sviluppato dalle Osterie del territorio Slow Food, I Sarrasti e Famiglia Principe, che hanno deliziato ospiti e operatori dell’informazione con piatti a base di San Marzano. Alla presenza dei curatori della classifica più ambita dell’arte bianca 50TopPizza, Luciano Pignataro, Barbara Guerra e Albert Sapere, decine e decine di pizzaioli, clienti dell’azienda provenienti da tutto lo Stivale, si sono alternati nella realizzazione di pizze a base di San Marzano capitanati dal brand ambassador di Solania Francesco Martucci, reduce dal successo del primo posto della classifica 50TopPizza, e da Diego Vitagliano e Giuseppe Pignalosa, rispettivamente 2° posto e pizzeria eccellente 2021.