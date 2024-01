Turismo, tutti gli appuntamenti a cura di Enit alla Bit Milano

Enit in Bit a Milano dal 4 al 6 febbraio 2024 presenta tutti i trend della nuova industria del turismo italiano alle prese con la seconda rivoluzione digitale, l’avanzare del cambiamento climatico e dell’outdoor. L’Agenzia Nazionale del Turismo, con un ciclo di oltre 10 conferenze presenta, con i partner istituzionali e tecnici tra cui Maeci, Federcongressi, Fs, Trenitalia, Unioncamere/Isnart, Touring Club, Fondazione Sant’Agata, e tutti gli enti locali, le nuove prospettive e trend del settore.

Grande attenzione allo sviluppo di strategie di promozione del made in Italy attraverso un modello di commercializzazione innovativo nonché l’apertura di nuovi percorsi e cammini con il potenziamento delle infrastrutture relative.

La meeting industry vive un momento di espansione e si getteranno le basi dell’osservatorio economico del comparto per programmare in modo sempre più capillare e sistematica l’attrattività e le potenzialità italiane in termini di ospitalità.

Con esperti del settore tra cui personalità dell’Università Bocconi si orienta l’offerta turistica alla luce delle misurazioni degli impatti del cambiamento climatico nel turismo nonché analizzati i nuovi strumenti messi a disposizione degli operatori del comparto anche nell’ottica della sostenibilità e dei progetti europei e del turismo delle radici di cui Enit è capofila.

“il nostro Paese è consapevole dell’importanza strategica del settore e che intende investire e promuovere la sua crescita. La partecipazione alla Bit è un modo per dimostrare che l’Italia è sempre pronta ad accogliere i turisti internazionali, offrendo loro esperienze indimenticabili e garantendo la massima qualità dei servizi.

Prendere parte ad appuntamenti così vivacizzanti per il settore è cogliere l’opportunità di promuovere le meraviglie del nostro Paese, di sostenere un turismo sostenibile e responsabile, di creare nuove alleanze e di dimostrare l’impegno nei confronti del settore turistico italiano. Prendere parte alla Bit significa mettere in mostra il meglio dell’Italia e contribuire alla sua crescita economica e sociale” commenta Ivana Jelinic Presidente e Ceo Enit

DOMENICA 4 FEBBRAIO 2024

14.00 ENIT Agenzia Nazionale del Turismo – Fondazione FS Italiane, intervista

RELATORI: Ivana JELINIC AD e Presidente ENIT, Luigi CANTAMESSA Direttore generale della Fondazione FS Italiane

Abstract: L’AD di ENIT Ivana JELINIC intervista Luigi CANTAMESSA Direttore generale FS

15.00 ENIT Agenzia Nazionale del Turismo – Unioncamere/Isnart, conferenza di presentazione dati e attività congiunte

RELATORI: Introduzione a cura di Sandro PAPPALARDO Consigliere ENIT Rappresentante delle Regioni, ne discutono Loretta CREDARO Presidente ISNART, Maria Elena ROSSI Direttore Marketing e Promozione ENIT

Abstract: Presentazione attività di studio 2024 e dati chiusura 2023

15.30 ENIT Agenzia Nazionale del Turismo – GiVi “La promozione dell’Italia e la commercializzazione, un modello innovativo”

RELATORI: Introduzione a cura di Sandro PAPPALARDO Consigliere ENIT Rappresentante delle Regioni, ne discutono Maria Elena ROSSI Direttore Marketing e Promozione ENIT, Paolo Bertagni Presidente GiVi, Prof. Andrea Guizzardi Università di Bologna

Abstract: Presentazione del modello e dei risultati dello studio pilota

16.00 ENIT Agenzia Nazionale del Turismo – Federcongressi “Verso un osservatorio economico sulla Meeting Industry”

RELATORI: Introduzione a cura di Sandro PAPPALARDO Consigliere ENIT Rappresentante delle Regioni, ne discutono Maria Elena ROSSI Direttore Marketing e Promozione ENIT, Gabriella GENTILE Presidente FEDERCONGRESSI, Elena DI RACO Responsabile Ufficio Studi ENIT

Abstract: Presentazione del modello, primi risultati e attività 2024

16.30 ENIT Agenzia Nazionale del Turismo – Fondazione Sant’Agata – Per una misurazione degli impatti del cambiamento climatico nel turismo

RELATORI: Introduzione a cura di Sandro PAPPALARDO Consigliere ENIT Rappresentante delle Regioni, ne discutono Maria Elena ROSSI Direttore Marketing e Promozione ENIT, Giuseppe GIACCARDI CEO STUDIO GIACCARDI & ASSOCIATI, Paola BORRIONE Presidente & Head of Research FONDAZIONE SANTAGATA per l’ECONOMIA della CULTURA, Prof. Martha Friel IULM, Prof. Rodolfo Baggio Università Bocconi Milano, Elena DI RACO Responsabile Ufficio Studi e Statistiche ENIT

Abstract: Presentazione del modello, primi risultati e attività 2024

17.00 ENIT Agenzia Nazionale del Turismo – MAECI, il Turismo delle radici

RELATORI: Introduzione a cura di Ivana JELINIC AD e Presidente ENIT, ne discutono Min. Plen. Luigi VIGNALI Direttore Generale per gli Italiani all’estero del MAECI, Cons. Amb. Giovanni Maria DE VITA Coordinatore per il Turismo delle Radici, le iniziative culturali pluriennali e la comunicazione DGIT MAECI, Maria Elena ROSSI Direttore Marketing e Promozione ENIT, Antonio NICOLETTI Direttore Generale APT Basilicata

Abstract: Presentazione dati e attività promozionali congiunte 2024

LUNEDI 5 FEBBRAIO 2024

10.00/10.30 ENIT Agenzia Nazionale del Turismo “Le esigenze degli operatori del settore, strumenti e servizi ad hoc”

RELATORI: Introduzione a cura di Ivana JELINIC AD e Presidente ENIT, ne discutono Maria Elena Rossi – Direttore Marketing e Promozione ENIT Agenzia Nazionale del Turismo, Elena DI RACO Responsabile Ufficio Studi ENIT, Pietro DIAMANTINI Direttore Divisione Business AV Trenitalia, Dominga COTTARELLA Presidente Terranostra

Abstract: Presentazione risultati dello studio preliminare 2024

10.30/11.00 ENIT Agenzia Nazionale del Turismo – Trenitalia, conferenza di presentazione delle attività congiunte

RELATORI: Ivana JELINIC AD e Presidente ENIT, Luigi Corradi Amministratore Delegato e Direttore Generale presso Trenitalia S.p.A.

Abstract: Presentazione attività promozionali congiunte 2024

11.00-12.00 ENIT Agenzia Nazionale del Turismo – X23 “How to involve key industry players into sustainable development in Cruising tourism sector”

RELATORI: Introduzione a cura di Elena Di Raco – Responsabile Ufficio Studi ENIT Agenzia Nazionale del Turismo, Marika Mazzi Boém EBA, Co-founder, BO, CFO at X23 Srl, Sandra TORRE Direzione Turismo Comune di Genova, Federica MANDIROLA Direzione Turismo Comune di Genova

Abstract: i principali attori del settore e lo sviluppo sostenibile nel settore del turismo crocieristico

12.00-12.30 ENIT Agenzia Nazionale del Turismo – Google “L’industria del Turismo in Italia come si presenta ai nastri di partenza della seconda rivoluzione digitale?”

RELATORI: Introduzione a cura di Maria Elena Rossi – Direttore Marketing e Promozione ENIT Agenzia Nazionale del Turismo, Fabio Galletto, Sales Industry Leader (travel and automotive) at Google

Abstract: Presentazione attività 2024

15.00 – ENIT Agenzia Nazionale del Turismo – Comuni della Tuscia Viterbese “I Comuni della Tuscia Viterbese si raccontano”

RELATORI: Introduzione a cura di Sandro PAPPALARDO Consigliere ENIT Rappresentante delle Regioni, ne discutono i Sindaci dei Comuni della Tuscia Viterbese

Abstract: attività 2024

EVENTO TCI Touring Club Italiano

14.00 Presentazione dello studio TCI-ENIT sul turismo escursionistico

Un’analisi della domanda e dell’offerta dei percorsi e dei cammini in Italia

RELATORI: Giulio Lattanzi – Direttore Generale Touring Club Italiano, Maria Elena Rossi – Direttore Marketing e Promozione ENIT Agenzia Nazionale del Turismo, Stefano Lorenzi – Coordinatore Appennino Slow, Matteo Montebelli – Responsabile Ricerche e Pubblicazioni Centro Studi Touring Club Italiano, Antonella Tiranti – Dirigente Servizio Turismo, Sport e Film Commission Regione Umbria

Modera Stefano Brambilla, Caporedattore Contenuti Digitali Touring Club Italiano

Abstract: Presentazione risultati conclusivi dello studio “Il turismo escursionistico e i Cammini”