Venerdì 14 al via Malazè 2022: ecco gli eventi del primo weekend.

Parte la XV edizione di Malazè, il festival-lab dei Campi Flegrei. L’appuntamento nato per promuovere le bellezze e le proposte turistico-culturali dell’area flegrea, organizzato da Malazè Laboratorio di Comunità APS, inizia venerdì 14 ottobre 2022 con un calendario fitto di appuntamenti. Un tuffo nella storia di questi luoghi, dove l’enogastronomia, le bellezze del territorio, il paesaggio, i miti e le sue storie, accompagneranno grandi e piccoli “ViaggiAttori” a vivere una dimensione esperienziale che solo questi luoghi unici sanno regalarti. Eventi per grandi e bambini, per tutti è prevista prenotazione.

Di seguito il calendario completo:

Venerdì 14 ottobre 2022

Parco archeologico Sommerso di Baia – Un tuffo nella storia…. e poi brindisi con i romani!!

Snorkeling nella città sommersa di Baia (dal lunedì al venerdì ore 9:00 – sabato e domenica ore 12:00 e 14:30). Snorkeling nella città sommersa di Baia guidati dal personale autorizzato del centro sub campi flegrei.

Per info e prenotazioni: 081 8531563 – 329 2155239 | info@centrosubcampiflegrei.it

Sabato 15 ottobre 2022

Bio Fitness Game – Il giardino dei Templari – Redhorn (dalle ore 09:00 alle 10:30 – dalle ore 11:00 alle 12:30 – dalle ore 15:00 alle 16:30). Allenamento sportivo a squadre con un preparatore atletico e caccia al tesoro con gli enigmi della Sibilla lungo le sponde del lago d’Averno.

Per info e prenotazioni: 345 667 0467 – 351 731 4370 | info@ilgiardinodeitemplari.it

Montenuovo Lago d'Averno al Profumo del Mosto Selvatico – Una passeggiata con i cinque sensi all'erta. Dal lungomare di Arco Felice alla volta dell'oasi di Montenuovo. Per info e prenotazioni: 335 6692935 | marimari_mc@libero.it

Workshop Laboratorio Shibori Slow Design e Slow Food (Pozzuoli – Lago d’Averno – Ore 10:00 – ore 17:00). Uno straordinario laboratorio creativo e sostenibile con tinture naturali sul Lago d’Averno. Nel workshop si conosceranno sei diverse tecniche di manipolazione del tessuto, tintura e colorazione. Per info e prenotazioni: 333 9031087 |giusimarfella@live.it

Alla scoperta dell’orto e della agro-biodiversità (Pozzuoli – Lago d’Averno ore 10:00). Gli educatori del circolo guideranno le famiglie in una giornata all’aperto presso l’orto didattico del Centro cinofilo flegreo a Lago d’Averno alla scoperta dell’orto e della biodiversità dell’agricoltura. Per info e prenotazioni: 340 6004477 – 348 9608185 | legambientecittaflegrea@gmail.com

Domenica 16 ottobre 2022

Bimbi in Bici Campi Flegrei 2022 (Bacoli – Parco Casina Vanvitellania ore 9:00). Per info e prenotazioni: 333 7424869 – 349 5568210 | percorsicumani@gmail.com

Dal Parco della Quarantena all’Anfiteatro Cumano. In occasione dell’Evento “Bimbi in Bici” nei Campi Flegrei, sarà organizzato un percorso Archeologico che comprende vari siti di interesse archeologico. Per info e contatti: 379 1030885 – 333 7424869 | prolococittadibacoli@gmai.com

Bio Fitness Game – Il giardino dei Templari – Redhorn (dalle ore 09:00 alle 10:30 – dalle ore 11:00 alle 12:30 – dalle ore 15:00 alle 16:30). Allenamento sportivo a squadre con un preparatore atletico e caccia al tesoro con gli enigmi della Sibilla lungo le sponde del lago d’Averno. Per info e prenotazioni: 345 6670467 – 351 7314370 | info@ilgiardinodeitemplari.it

Bio Show Cooking – Il Giardino dei Templari – Redhorn (Lago d’Averno dalle ore 12:30 alle 16:30). Per info e prenotazioni: 345 6670467 – 351 7314370

Disegno Paesaggistico dal vero (Pozzuoli – Lago d’Averno – Ristorante Caronte ore 10:15). Gli educatori del circolo guideranno i partecipanti in una passeggiata naturalistica presso Lago d’Averno alla scoperta della biodiversità e delle tecniche di disegno dal vero. Per info e prenotazioni: 340 6004477 – 348 9608185 | legambientecittaflegrea@gmail.com

Trekking Urbano – “Monte di Procida e le radici del Mare” (Monte di Procida – Ore 10:00). La passeggiata inizierà partendo dal primo nucleo abitativo di Terraferma, sulle strade dell’antico borgo dove prese forma la comunità di Montese. Il tour prevede un percorso di circa 1,5 km e giungerà ad Acquamorta dove, tra gozzi e vele latine, ci sarà un piccolo laboratorio sulla marineria. Per info e prenotazioni: 379 1409008 / 333 6280136 |guidecampiflegrei@gmail.com

GLI OZI DI DIONISO: Baia tra vino, terme e misteri | I love Napoli – scrittori in tour (Bacoli Terme Romane di Baia – Ore 10:00). Gli “Scrittori in tour” per “Malazé” guideranno i presenti alla scoperta della sensualità di Baia, dal sito delle terme all’azienda vinicola La Sibilla della famiglia Di Meo per una degustazione che ha il sapore della storia e del mito. Per info e prenotazioni: 328 1317095 – 329 8489445 | agnesepa@live.com