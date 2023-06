Vesuvio Dop, due eventi-degustazione a Roma e Milano con il Consorzio Tutela Vini Vesuvio

Due eventi-degustazione a Roma e Milano per il Consorzio Tutela Vini Vesuvio . Lunedì 26 giugno , nella capitale, il “ Vesuvio Wine Day ” dedicato alle diverse espressioni della Vesuvio Dop, iniziativa dedicata ai vini del territorio del Vesuvio promossa da Consorzio Tutela Vini Vesuvio e Gambero Rosso , in programma presso gli spazi esterni della sede di Gambero Rosso di Roma in via Ottavio Gasparri, 17.

Sempre lunedì 26 giugno a Milano “La Campania in giallo – Viaggio attraverso le colline del Sannio, i suoli vulcanici del Vesuvio e la Costa d’Amalfi e del Cilento”. Presso The Westin Palace Hotel, a partire dalle ore 21, iniziativa organizzata da AIS Milano e Consorzio Tutela Vini Vesuvio, di concerto con Sannio Consorzio Tutela Vini e Consorzio Vita Salernum Vites. Per il Vesuvio in degustazione Catalanesca del Monte Somma IGT, Vesuvio DOC Caprettone e Vesuvio Lacryma Christi DOC Bianco, in un seminario condotto da Guido Invernizzi, relatore AIS, e Nicola Matarazzo, Direttore dei Consorzi di Tutela dei vini campani.