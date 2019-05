Bocce, la Parata Elite a Cicciano.

Lo spettacolo dell’alto livello delle bocce, specialità raffa, sabato 18 e domenica 19 maggio è andato in scena in Campania. L’A.S.D. Città di Cicciano – Del Balzo, società presieduta da Saverio Pizza, infatti, ha curato l’organizzazione della splendida prima edizione del “Memorial Aniello Pizza”. La manifestazione, che si svolta, a Cicciano, nella magnifica cornice del bocciodromo Comunale di Viale delle Mimose, gremito per l’occasione, si è articolata in due momenti: sabato i più forti giocatori d’Italia hanno partecipato ad una Parata Elite; domenica invece, si è svolta una gara inserita nel Circuito Elite Nazionale. Direttore di gara della due giorni è stato il sig. Domenico Spossetti.

I riflettori erano puntati soprattutto sulla Parata del sabato, caratterizzata da tre competizioni di assoluto prestigio, che hanno preso il via al mattino e si sono concluse con le premiazioni della sera. Ad aprire le danze, in simultanea con il primo turno della competizione riservata alle atlete di Cat. A1A (la fase finale si è svolta nel pomeriggio), è stata la gara degli Under 18, che ha avuto anche il suo epilogo in mattinata, con la vittoria, nella finalissima, del talentuoso Gianfranco Bianco della Bocciofila Sala(CZ), che si è imposto sul campano Pasquale Sequino della Cacciatori (SA). Gli atleti senior (sempre della massima categoria), poi, sono scesi in campo nel pomeriggio. Nella finale maschile e femminile, che si sono disputate contemporaneamente, ad aggiudicarsi la vittoria sono stati i Campioni del Mondo, Gianluca Formicone della Caccialanza (MI), che ha sconfitto, in una combattuta finalissima, Alfonso Nanni della Boville (RM), e Elisa Luccarini della Bentivoglio (RE), che ha superato in finale la campionessa euoropea, Chiara Morano della T.R.EM. Osteria Grande (BO). Ancora una volta, dunque, i due atleti, che lo scorso mese di marzo, in Argentina, hanno conquistato il titolo iridato, hanno dato prova di tutto il loro valore.

Hanno partecipato, tra gli altri, all’evento il sindaco di Cicciano, Giovanni Corrado, l’On. Paolo Russo, il Vicepresidente Vicario della Federazione Italiana Bocce, Moreno Rosati, il Presidente della FIB Campania, Antonio Barbato, il Presidente del Comitato di Napoli della FIB, Ciro Napolitano, e il Consigliere Federale FIB, Francesco Del Vecchio.

Domenica, invece, a trionfare, nella gara del Circuito Elite Nazionale, è stato Luca Viscusi (Caccialanza), che ha battuto in finaleMirko Savoretti della Monastier (TV).

CLASSIFICHE

Classifica della Parata maschile: 1) Gianluca Formicone (Caccialanza), 2) Alfonso Nanni (Boville), 3) Giuliano Di Nicola (Boville), 4) Luca Viscusi (Caccialanza)

Classifica della Parata femminile: 1) Elisa Luccarini (Bentivoglio), 2) Chiara Morano (T.R.E.M. Osteria Grande), 3) Marina Iaboni (Baccini), 4) Marina Braconi (Bentivoglio)

Classifica della Parata U18: 1) Gianfranco Bianco (S.S. Sala), 2) Pasquale Sequino (Cacciatori)

Classifica Gara Circuito Elite: 1) Luca Viscusi (Caccialanza), 2) Mirko Savoretti (Monastier), 3) Alfonso Mauro (Kennedy), 4) Gianluca Formicone (Caccialanza).