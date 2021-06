Al via il progetto: Faito e Mare SuperAbile 2021.

Al mare o in montagna senza barriere. Vivere la disabilità riuscendo a visitare i luoghi desiderati, facendo escursioni o un tuffo in mare.



Mercoledì 30 giugno presso il Lido da Vittorio alla Marina di Vico sarà presentato il progetto: “ Faito e Mare superAbile”.

Grazie alla collaborazione delle associazioni come “Spiaggia Superabile” , “Pro Natura”, “Oltre il guscio” e “ Sorrento Coast experience” sarà possibile accompagnare e guidare persone con disabilità, residenti a Vico Equense, in escursioni sul Faito o in spiaggia.

Le persone interessate dovremmo prenotare l’escursione e scegliere dal venerdì alla domenica quando e dove andare.

Alla presentazione del progetto, mercoledì prossimo, saranno presenti tra gli altri, la consigliera regionale e presidente commissione politiche sociali, Bruna Fiola, il presidente della commissione trasporti e consigliere regionale Massimiliano Manfredi e il presidente del Parco

Regionale dei Monti Lattari, Tristano dello Joio.