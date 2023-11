EduFest Napoli: Terra ergo sum Ambiente, sostenibilità e territorio giovedì 9 e venerdì 10

Il 9 e 10 novembre 2023 si terrà EduFest Napoli: Terra ergo sum – Ambiente, sostenibilità e territorio, festival itinerante inaugurato a Palermo che fa tappa a Napoli per poi continuare a Roma e Catanzaro. Due giornate ricche di attività incentrate su temi legati all’ambiente, al territorio e alla sostenibilità, rivolte a giovani, genitori, insegnanti e a tutta la comunità educante. Ci saranno incontri, presentazioni e laboratori per offrire l’opportunità di esplorare e discutere su questi argomenti, coinvolgendo attivamente e in modo creativo tutte le persone partecipanti.

Tra gli ospiti Alberto Emiletti di Internazionale Kids, che condurrà il pubblico alla scoperta dei migliori reportage da tutto il mondo, a cura di Mélissa Jollivet e Giovanni Covone, professore di astrofisica e astronomia, che cercherà la relazione tra i Simpson e l’astronomia, le ciambelle e le stelle. Ci saranno anche Alice Facchini, con un incontro sull’ecoansia come motore di cambiamento e Andrea Vico, che propone un laboratorio sulle storie di acqua tra scienza e letteratura. E poi Maurizio Capone, che terrà un workshop sulla costruzione di strumenti musicali a partire dal riutilizzo e riciclo dei materiali, con una performance finale.

Saranno presenti diverse realtà del territorio che organizzeranno laboratori e momenti di gioco, come l’orto urbano e l’attività di sartoria, per ricordarci che anche il divertimento può essere sostenibile.

Base Camp EduFest mette a frutto le esperienze maturate dal progetto Base Camp – Presidi Educativi Territoriali, sostenuto da Enel Cuore, la onlus del Gruppo Enel, e da Impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che nasce con lo scopo di contrastare le disuguaglianze educative e accrescere le opportunità socio-culturali, creando uno spazio di incontro e confronto che sia terreno fertile per una comunità educante circolare e inclusiva.

Per saperne di più su Base Camp EduFest, seguici sui canali social facebook.com/progettobasecamp e instagram.com/progetto_basecamp o visita la sezione dedicata su https://progettobasecamp.it/edufest.

Base Camp EduFest – Terra ergo sum! – ambiente, sostenibilità e territorio ti aspetta il 9 e 10 dicembre presso l’Istituto Comprensivo “R. Bonghi” in via Vesuvio.