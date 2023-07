Quartiere Pulito, le iniziative della prossima settimana

Prosegue dal 10 luglio 2023 Quartiere Pulito, che interessa 72 strade e 4 piazze delle dieci Municipalità, nelle quali verranno effettuati interventi di pulizia radicale, con diserbo, spazzamento e lavaggio dei marciapiedi e rimozione delle campane per la pulizia delle aree sottostanti e per alcune anche della ripulitura delle caditoie.

L’intervento è coordinato dall’Assessore alla Salute e al Verde con delega alla Vivibilità e all’Igiene Urbana, Vincenzo Santagada, in collaborazione con l’Assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità, Antonio De Iesu ed in sinergia con ASIA, Polizia Municipale e le Municipalità.

Le attività di pulizia si svolgeranno:

Lunedì 10 luglio:

– Municipalità 1: Piazza San Pasquale – Via Carducci – largo Vasto a Chiaia

– Municipalità 6: Via Suor Maria della Passione – Corso Sirena



Martedì 11 luglio:

– Municipalità 2: Via Maio di Porto – Via Sedile di Porto

– Municipalità 7: Via dei Reggiolari



Mercoledì 12 luglio:

– Municipalità 3: Viale dei Pini – Viale del Poggio – Viale delle Porcellane

– Municipalità 8: Via Ghisleri



Giovedì 13 luglio:

– Municipalità 4: Via Brecce a Sant’Erasmo

– Municipalità 9: Via Nicolò Garzilli – Via Paolo della Valle



Venerdì 14 luglio:

– Municipalità 5: Via Suarez

– Municipalità 10: Via Maiuri – Via Salvatore Ferrara