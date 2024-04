Scarichi in mare, Polizia Municipale sequestra chiosco sul Lungomare

La Polizia Locale di Napoli, U.O. Chiaia, insieme a personale tecnico dell’ABC ha accertato che la proprietaria di un chiosco/chalet in via Caracciolo sversava in mare le acque di scarico di lavaggio delle stoviglie della propria attività.

Sono inoltre in corso ulteriori accertamenti da parte dei tecnici dell’ABC circa la regolarità dell’allaccio alla rete idrica. Infatti, nel corso dell’ispezione, i tecnici ABC hanno rilevato la presenza di un tubo in PVC collegato al lavabo utilizzato per il lavaggio delle stoviglie che terminava in prossimità della superfice dell’acqua marina e di un ulteriore tubo che collegava il chiosco alla rete idrica a mezzo di un contatore dismesso dell’ABC.

Per interrompere lo sversamento inquinante la Polizia Locale ha posto sotto sequestro penale il chiosco e deferito alla competente A.G. la titolare dell’attività, mentre il personale dell’ABC ha provveduto a sigillare il contatore idrico nell’attesa delle verifiche.