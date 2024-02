Cinemagma, mercoldì 7 la serata finale a Pozzuoli

Si conclude domani, mercoledì 7 febbraio, alle ore 20.30, nel Teatro Sala Molière di Pozzuoli (Viale Bognar, 21 in ArtGarage), diretto da Nando Paone, la quarta edizione di Cinemagma, la rassegna di film indipendenti con la direzione artistica di Giuseppe Borrone. Dopo quattro serate di proiezioni dei 16 cortometraggi in gara, nel corso della cerimonia finale verranno assegnati: il premio al miglior film, il premio al miglior attore, il premio alla migliore attrice intitolato a Cetty Sommella e il premio del pubblico. Novità della quarta edizione è l’istituzione del premio al miglior montaggio, dedicato a Raimondo Crociani, di recente scomparso. Nella sua lunga carriera Crociani ha collaborato con i più importanti registi italiani, e in particolare Ettore Scola, firmando il montaggio di film di culto come C’eravamo tanto amati, Una giornata particolare, Ballando ballando, con cui vinse il David di Donatello. Il premio sarà consegnato alla presenza della vedova di Raimondo Crociani, l’agente cinematografico Roberta Bartolini.

La giuria tecnica è presieduta dal regista Luca Miniero, e composta dalla giornalista Enrica Buongiorno, dal critico cinematografico Alberto Castellano, dalla casting director Adele Gallo e dall’attore Gianfelice Imparato.

Cinemagma si affianca ai tradizionali circuiti distributivi, per valorizzare quei film che, per tipologia o specificità artistiche, trovano in questo tipo di iniziative il veicolo ideale per incontrare un pubblico di cinefili o semplici appassionati. Film underground che, come richiamato nel titolo della rassegna, ispirato all’elemento naturale simbolo di Pozzuoli e di una terra vulcanica come i Campi Flegrei, scorrono sotto la superficie del cinema mainstream, premendo per arrivare a intercettare i loro potenziali destinatari.