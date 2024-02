Be1 successo a Sanremo, folla a bordo della Costa Smeralda per il firmacopie di “A mano A mano. La grande avventura di Be1”

Be1 e Graus Edizioni coronano insieme un altro grande successo, questa volta a bordo della Costa Smeralda, partner ufficiale del festival di Sanremo. Alla vigilia della 74ª edizione del festival della canzone italiana, il palco della Costa Smeralda è diventato teatro del successo dell’azienda di Be1. Il capo d’azienda Nunzio Puccio ha presentato alla platea il suo progetto imprenditoriale e il successo che in soli 10 anni la sua azienda è riuscita a raggiungere. Progetti, obbiettivi e persone che vengono raccontati anche nel libro “A mano A mano. La grande avventura di Be1” edito da Graus Edizioni.

Durante la presentazione evento sulla Costa Smeralda, l’imprenditore Nunzio Puccio ha potuto raccontare, insieme all’editore Pietro Graus, il viaggio editoriale che hanno intrapreso insieme, ormai un anno fa, per raccontare la storia di Be1. Una storia che i presenti non hanno voluto perdere, come dimostra la folla che è accorsa sotto il palco al termine della presentazione, per acquistare una copia del testo e farsela autografare dall’autore Nunzio Puccio. A concludere l’evento, la premiazione speciale a Nunzio Puccio e Federica Puccio, HR Manager dell’azienda. Un premio alla carriera per i due imprenditori che si sono visti consegnare in anteprima l’opera inedita, ideata dall’artista Laura Mazzella, che celebra i vent’anni del premio culturale Approdi d’Autore.

I migliori momenti dell’evento a bordo della Costa Smeralda sono stati catturati dalla macchina della fotografa Alessandra Toninello, che ha curato le riprese dell’evento.

Il libro

Be1 è un’azienda che ha acquisito in pochi anni una grande esperienza nel supporto alle vendite dei negozi, stringendo partnership di grande importanza. Be1 raccoglie un preciso modello imprenditoriale che affonda le proprie radici nella cultura manageriale italiana del Novecento, un bagaglio di conoscenze e di competenze che molti, nel mondo, ci hanno invidiato. L’azienda persegue una lettura autentica del modo di gestire le persone, un approccio profondamente umano ed efficace, sostenibile, che coniuga rispetto per gli individui e attenzione al risultato. In queste pagine, destinate tanto ai capitani d’azienda quanto ai manager e ai lavoratori italiani, Be1 parla di se stessa e dei suoi collaboratori, della propria storia, dei sogni e delle vocazioni del fondatore, e delle sue precise scelte imprenditoriali.