Devianza minorile e Decreto Caivano, convegno venerdì 24

Il prossimo 24 novembre alle ore 17,00 nella Sala consiliare del Comune di Napoli sita in Via Verdi n. 35 si terrà il convegno “La devianza minorile: I giovani e la nuova criminalità, il Decreto Caivano” su iniziativa dei Consiglieri Salvatore Guangi ed Iris Savastano e della dott.ssa Renata Piro, in collaborazione con l’Ass.ne “Il Veliero”, l’Ass.ne Unica e il patrocinio del Comune di Napoli.

All’evento parteciperanno il Sen. della Repubblica Franco Silvestro, l’Assessore Luca Trapanese, il Cons. Comunale Catello Maresca che da sempre con la sua professione combatte la criminalità organizzata, l’Avv. Roberto Saccomanno tra i maggiori penalisti del Foro napoletano, assistenti sociali e criminologi. Un evento molto sentito per un fenomeno in continua ascesa: la delinquenza minorile.

Si cercherà di comprendere ed illustrare le cause che spingono alla violenza non solo quella dei giovani, facendo un chiaro riferimento al Decreto Caivano come strumento repressivo ma anche di recupero sociale.