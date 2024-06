Italo supporta i Nastri d’Argento Grandi Serie, cerimonia a Palazzo Reale

Italo supporta la quarta edizione dei Nastri d’Argento Grandi Serie, il Premio dedicato alle Serie più amate dell’anno che si conclude questa sera nella prestigiosa location del Teatro di Corte di Palazzo Reale a Napoli.

La società ferroviaria ospita i cast e i vincitori di quest’edizione a bordo dei propri treni e dei suoi autobus Itabus, nelle carrozze brandizzate internamente con il logo dei Nastri d’Argento per accogliere i premiati di quest’edizione. Un viaggio in treno insieme fino a Napoli per poi proseguire dalla stazione su un Itabus dedicato, fino alle location dell’evento.

Quest’anno Italo assegna anche un Premio, che sarà consegnato direttamente nel corso della serata dal Direttore Vendite, Marco De Angelis.

Serie dell’anno 2024 verrà premiata “La Storia” di Francesca Archibugi, dal romanzo di Elsa Morante, con Jasmine Trinca, Elio Germano, Asia Argento, i giovani Lorenzo Zurzolo, Francesco Zenga e con Valerio Mastandrea.

Tante le star candidate quest’anno. Il voto dei giornalisti in giuria premierà titoli, autori, produttori e naturalmente le attrici e gli attori più popolari. In ‘cinquina’ quest’anno, tra protagonisti e non, Giusy Buscemi, Miriam Leone, Claudia Pandolfi, Isabella Ragonese, Micaela Ramazzotti, Linda Caridi, Michela Cescon, Ludovica Martino, Ottavia Piccolo, Carla Signoris e ancora Stefano Accorsi, Alessio Boni, Edoardo Leo, Michele Riondino, Luca Zingaretti, Giovanni Ludeno, Giorgio Marchesi, Vincenzo Nemolato, Pierpaolo Spollon e Thomas Trabacchi).

“Supportiamo l’arte in tutte le sue forme. Italo ha un rapporto di lunga data con il mondo del cinema e siamo orgogliosi di poter accompagnare i grandi artisti ad una serata speciale come questa dei Nastri d’Argento” commenta Marco De Angelis (Direttore Vendite Italo).