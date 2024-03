“Natura a Taglio”: opere realizzate sui cartoni delle pizze esposte in Fondazione Banco Napoli

Opere d’arte realizzate sui contenitori delle pizze e altri collages: venerdì 22 ottobre inaugura a Palazzo Ricca, sede della Fondazione Banco di Napoli, la mostra “Natura a taglio”, personale dell’artista Gabriella Gorini, che crea con materiali non convenzionali. Si tratta del quarto appuntamento della rassegna di arte contemporanea Entrée, curata da Carla Viparelli.

«Lo stile di Gorini spiega – Viparelli – è estremamente raffinato sia per la tecnica, accuratamente dettagliata, sia per il ricco immaginario simbolico, colto e onirico. La sintesi operata di tale elezione formale e di un materiale popolare e povero per eccellenza rispecchia a pieno lo spirito libero, composito, trasversale della città di Napoli, dove cultura d’élite e cultura popolare si fondono alchemicamente: dai pomi d’oro del giardino delle Esperidi al pomodoro il passo è breve».

Oltre alla serie sui cartoni delle pizze, Gorini offre dipinti su tela o su cartoncino applicato su tela, alcuni di grande formato (70×100) altri di medie e piccole dimensioni. Queste figure deliziose sono disegnate come una filigrana sottile e potente, che mette insieme diversi piani della percezione visiva ed emozionale. «La trasformazione delle cose – commenta l’esperta Francesca Panico – parte dunque dalla materia stessa del processo creativo fino alla mutevolezza della rappresentazione vera e propria. Così quelle figure oniriche, che la Gorini ritaglia e ripone fluttuanti in uno spazio misterioso e astratto, sono sempre un incontro di cose o parti di esse, in bilico tra il naturale e il surreale, senza mai definirsi come esperienza conclusa. Entrée è la rassegna di arte contemporanea, che prevede una programmazione annuale di alcune mostre personali presso le sale d’ingresso della Fondazione Banco di Napoli. Il termine “entrée” si riferisce sia allo spazio espositivo sia alla scelta di proporre per ogni artista una selezione limitata di opere scelte, come “assaggio” della sua produzione, spuntino e spunto per ulteriori approfondimenti.

Gabriella Gorini vive e lavora a Napoli dove ha frequentato il Liceo Artistico e l’Accademia di Belle Arti. Ha lavorato per molti anni nel settore dell’artigianato e dell’accessorio di moda e da quindici anni è attiva sulla scena dell’arte contemporanea, esponendo in mostre collettive e personali.

Rassegna Entrée

a cura di Carla Viparelli

Natura a taglio, mostra personale di Gabriella

dal 22 marzo al 10 maggio 2024, opening venerdì 22 marzo ore 18

Testo di Francesca Panico

Fondazione Banco di Napoli, Palazzo Ricca, Via Tribunali 13, Napoli.

Info e prenotazioni: www.bancodinapoli.it