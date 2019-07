Alitalia, Nappi: ogni giorno che passa lo pagano i cittadini.

“Ogni giorno che passa, Alitalia costa qualcosa ai cittadini italiani. Miliardi di perdite e buchi ripagati dagli ignari contribuenti. È una specie di tassa occulta dovuta all’incapacità di mettere in campo un progetto serio per gestire un’azienda così tanto complessa. Il modo migliore per onorare questi sacrifici e l’unico per salvare migliaia di posti di lavoro è consentire ad Alitalia di ripartire. Ci sono state manifestazioni di interesse, è utile che il governo le valuti tutte con attenzione, senza superficialità o pregiudizi ideologici: non ha mai senso averceli e lo ha ancora meno oggi che un’alternativa semplicemente non esiste. Sprecare questa nuova occasione sarebbe un atto ingiustificato e una offesa sia ai lavoratori che al nostro Paese, del quale Alitalia è compagnia di bandiera”. Così in una nota Severino Nappi, Presidente dell’Associazione Nord Sud.



