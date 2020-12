Confcommercio lancia spot a favore del commercio locale.

Non c’è bisogno di Betty per avere pacchetti perfetti. Te li diamo noi anche all’ultimo minuto!

È lo slogan dello spot che Confcommercio Campania lancia oggi per invitare a difendere i negozi fisici ed evitare che i colossi dell’online li facciano sparire. La Francia sta già facendo una vera guerra ai colossi e anche noi intendiamo difenderci.

Da qui nasce l’idea di fare una parodia e dunque: “Non c’è bisogno di Betty per avere pacchetti perfetti. Te li diamo noi anche all’ultimo minuto!”, spiega Roberta Bacarelli, presidente di Chiaia District di Confcommercio che ha lanciato questa idea subito raccolta dall’associazione.

“In un momento così difficile per la categoria è fondamentale che una associazione come Confcommercio sia vicino ai suoi associati. Bisogna spingere il pubblico a comprare e sostenere i negozi di quartiere che rischiano di chiudere. È fondamentale sottolinearlo. Siamo al passo con i tempi, non vogliamo che passi il messaggio sbagliato. Ma è necessario che il pubblico capisca che se le luci della città devono rimanere accese, è importante che sostenga i negozi”, dichiara Carla Della Corte, presidente di Confcommercio Napoli che ha sostenuto l’iniziativa.

Il video realizzato dalla Confcommercio Campania sarà promosso sui territori di tutta la Regione, per sensibilizzare gli acquisti nelle nostre città. “E’ molto importante stimolare gli acquisti sotto casa nel proprio negozio di fiducia per sostenere le attività commerciali dei nostri quartieri duramente provate dalle chiusure. Dobbiamo contribuire tutti a non far spegnere le luci dei negozi che illuminano le nostre città”, conclude Della Corte.