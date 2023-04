Ex Whirlpool, concluso passaggio a TeaTek, salvi 312 posti di lavoro.

Il Commissario straordinario del Governo della ZES Campania, Giosy Romano, rende noto che si è conclusa la procedura per il trasferimento del compendio produttivo ex Whirlpool sito a Napoli alla Via Argine 310-312, assicurando l’occupazione all’intero bacino costituito da 312 unità lavorative. L’aggiudicazione è avvenuta in favore della Tea Tek Group.

“Sono stati rispettati i tempi prefissati – dichiara il Commissario Straordinario del Governo della Zes Campania, Giosy Romano -. Il nostro impegno fin dal primo giorno è stato garantire e tutelare la produzione e i lavoratori. Il risultato conseguito è la plastica dimostrazione del valore e delle potenzialità della nostra Zona Economica Speciale e del grande apporto della sinergia istituzionale. Il lavoro messo in campo nei mesi scorsi insieme al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla Prefettura di Napoli, alla Regione Campania, al Comune di Napoli e alle Organizzazioni Sindacali sta dando i suoi frutti”.

foto ufficio stampa Zes Campania

(ITALPRESS).

“In pochi mesi il Governo Meloni ha raggiunto un risultato che in quattro anni gli altri governi non avevano mai neanche sfiorato. Un altro caso di crisi ben affrontato e in poco tempo dal Ministero guidato da Adolfo Urso e dal sottosegretario Bergamotto. Questa è la buona politica che conosce le imprese e il lavoro, differentemente dai governi a trazione PD e la loro sterile retorica dei diritti dei lavoratori e dello sviluppo”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.