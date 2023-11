Lavoro, positivo incontro al Ministero per servizi di pubblica utilità

Ieri si è tenuto a Roma, presso il Ministero del Lavoro, l’incontro tra il sottosegretario Durigon, i comitati dei disoccupati e i rappresentanti del consiglio comunale, Enza Amato, Rosario Andreozzi, Massimo Cilenti, Salvatore Guangi, Gennaro Paipais, Iris Savastano e il Presidente dell’ottava municipalità Nicola Nardella.

Siamo lieti della grande apertura mostrata dal Sottosegretario nei confronti dei comitati per consentire la continuità del lavoro sui servizi di pubblica utilità.

A breve, verrà organizzato un secondo incontro presso la prefettura di Napoli alla presenza del Sottosegretario, del Ministero degli Interni e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Come Consiglio comunale esprimiamo grande soddisfazione per l’incontro di oggi, dopo aver lavorato duramente a tal fine e ringraziamo il Senatore Durigon per l’apertura e la disponibilità dimostrataci.

I rappresentanti del consiglio comunale di Napoli

Il presidente Enza Amato

Il vicepresidente Salvatore Guangi

I consiglieri comunali Iris Savastano, Rosario Andreozzi, Gennaro Demetrio Paipais, Massimo Cilenti

Il presidente della VIII municipalità Nicola Nardella