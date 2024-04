Marrone (Confapi): “Ascensore di Monte Echia nuovo volano dell’economia”

“Siamo molto soddisfatti per l’apertura dell’ascensore di Monte Echia – ha dichiarato Raffaele Marrone, Presidente Confapi Napoli – collegamento di grande attrazione tra via Santa Lucia e il Belvedere di Pizzofalcone”.

“Dopo quindici anni dall’avvio del cantiere – continua – finalmente tutta la cittadinanza potrà giovare della nuova infrastruttura che, insieme al ripristino dello stato dei luoghi, soprattutto dell’area circostante e del verde pubblico, rappresenterà un nuovo volano dell’economia e del turismo partenopeo. E’ questo, sicuramente, un importante segnale per la città, frutto di un lavoro sinergico, ma soprattutto di un rinnovato interesse per le tradizioni, la cultura e le bellezze del nostro amato territorio. E’ quanto mai necessario continuare a lavorare in questa direzione, affinché si restituisca un altro pezzo di città ai napoletani”.