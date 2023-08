Poste Italiane, fino al 6 settembre disponibile Supersmart Premium 270 giorni

Sono oltre 30 milioni i libretti postali e circa 46 milioni i buoni fruttiferi postali sottoscritti in tutta Italia; in particolare in Campania sono stati sottoscritti 4 milioni e ottocentomila libretti e 7 milioni e cinquecentomila di buoni, strumenti che si confermano tra le soluzioni di risparmio più affidabili per i cittadini.

Fino al prossimo 6 settembre è disponibile l’Offerta Supersmart Premium 270 giorni, dedicata a tutti i titolari di Libretto Smart che apportano nuova liquidità in Poste Italiane. Ha una durata di 270 giorni e consente di ottenere un tasso del 3,50% annuo lordo sulle somme accantonate se portate a scadenza.

Le somme che incrementano il saldo di nuova liquidità sono quelle versate sul conto corrente postale o sul libretto Smart/altro libretto, a partire dal 14 luglio scorso esclusivamente attraverso le seguenti modalità: bonifico bancario direttamente sul libretto Smart o conto corrente postale e successivamente sul libretto Smart tramite girofondo; versamento di assegni bancari e circolari; accredito di stipendi e pensioni.

Inoltre, per chi non avesse nuova liquidità, è disponibile l’Offerta Supersmart 360 giorni sempre dedicata a tutti i titolari di Libretto Smart, che consente di ottenere un tasso di interesse annuo lordo dell’1,50% sulle somme accantonate e portate a scadenza dei 360 giorni.

Disponibile anche l’Offerta Supersmart Rinnova 365 giorni dedicata esclusivamente ai titolari di un Libretto Smart con uno o più accantonamenti relativi a Offerte Supersmart Premium 270 giorni e Premium 300 giorni scaduti dal 15 giugno scorso;consente di ottenere un tasso di interesse lordo del 3,00% sulle somme accanconate e portate a scadenza dei 365 giorni.

Tutte le offerte sono attivabili in uno degli 951 uffici postali della Campania, dal sito poste.it e dall’app BancoPosta. L’accantonamento minimo è di 1.000€ incrementabile per multipli di 50€.

Accanto alle nuove offerte restano sempre disponibili i Buoni Fruttiferi Postali che non hanno costi di sottoscrizione, gestione e rimborso, salvo gli oneri fiscali, garantiscono sempre la restituzione del capitale investito e il titolare può chiedere in ogni momento il rimborso del capitale più gli eventuali interessi maturati. È possibile, inoltre, investire piccole somme. La ritenuta fiscale è del 12,50% e i Buoni sono esenti da imposta di successione e sono sottoscrivibili negli uffici postali e online, attraverso il sito poste.it e l’app BancoPosta.

Libretti di Risparmio e Buoni Fruttiferi Postali sono prodotti garantiti dallo Stato Italiano, emessi da Cassa Depositi e Prestiti e collocati in esclusiva da Poste Italiane.