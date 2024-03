Dietisti. A Napoli si apre il 1° Congresso nazionale. Forte sinergia tra la Commissione di albo nazionale dei Dietisti e l’Associazione scientifica di alimentazione, nutrizione e dietetica (ASAND) per il futuro della professione

Si è aperto oggi a Napoli, all’interno dell’affascinante cornice del complesso monumentale di Santa Chiara, il 1° Congresso nazionale dei Dietisti, organizzato dalla Commissione di albo nazionale Dietisti della FNO TSRM e PSTRP e dall’Associazione tecnico scientifica dei Dietisti (ASAND). Una kermesse di tre giorni che si concluderà domenica 16 marzo.

“Valori, competenza e pratica professionale: orizzonti e scenari”: questo il titolo del congresso, che rappresenta il filo conduttore per fornire a tutti i partecipanti un momento privilegiato di approfondimento professionale e di visione prossima e futura della professione del Dietista, afferente agli Ordini TSRM e PSTRP.

In apertura di congresso è intervenuta Teresa Calandra, Presidente della FNO TSRM e PSTRP, sottolineando il coinvolgimento indispensabile dei Dietisti in un contesto di crescente complessità e interdisciplinarietà nell’ambito nutrizionale: «È essenziale riconoscere il ruolo fondamentale dei Dietisti come parte integrante di un’équipe interprofessionale, senza la quale non potremmo affrontare in modo efficace le sfide attuali e future legate alla salute e alla nutrizione. I Dietisti portano un contributo unico con la loro competenza, deontologia e pratica professionale nel garantire cure appropriate e nella promozione di stili di vita sani attraverso l’educazione alimentare».

«Deontologia e appropriatezza delle cure, abusivismo qualificato, libera professione, formazione, competenze e strumenti per la pratica professionale, costituiranno lo scenario di riferimento che relatori istituzionali, ospiti internazionali e docenti esperti definiranno in questa prima giornata congressuale. – è il commento di Marco Tonelli, Presidente della Commissione di albo nazionale dei Dietisti, che aggiunge – Nella giornata di domani e dopodomani approfondiremo, grazie al necessario contributo di ASAND, temi di interesse più attuale per la pratica professionale, quali i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, la sanità digitale e la telemedicina, la nutrizione artificiale, la ristorazione collettiva, la composizione corporea e la nutrizione di genere. Saranno previsti momenti di approfondimento monotematico sulle attuali strategie di trattamento dell’obesità e di molte altre situazioni fisiologiche e patologiche correlate alla nutrizione».

Un anno fa in questo periodo si teneva presso il Ministero della salute la Conferenza nazionale sulla nutrizione, in cui la Commissione di albo nazionale dei Dietisti è stata parte attiva in più sessioni.

«In merito alle tematiche affrontate un anno fa in sede di Conferenza nazionale della nutrizione, prosegue Tonelli, illustreremo come i Dietisti intendono fornire il loro contributo nelle strutture territoriali previste dal DM77, nelle quali auspicano di inserirsi con un progetto già definito che è il Dietista di comunità e per il quale è previsto un master specialistico dedicato, sempre in collaborazione con ASAND, di cui si parlerà in sede congressuale nella giornata di domani. I Dietisti sono pronti a fare la loro parte nell’ambito clinico e preventivo per dare risposte adeguate superando disomogeneità e diseguaglianze, nel contrasto alla malnutrizione per difetto e per eccesso, nella prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili e, non ultimo, nell’educazione alimentare con l’inserimento nei programmi didattici nelle scuole» sottolinea Tonelli.

Oltre 200 i congressisti iscritti a cui si aggiunge anche la partecipazione degli studenti dei corsi di laurea in dietistica.

«Un sentito ringraziamento ai numerosi colleghi intervenuti al congresso, al comitato scientifico, ai relatori, ai moderatori, alla Presidente Calandra e a tutto il Comitato centrale della FNO TSRM e PSTRP per aver sostenuto la realizzazione di questo congresso e per averne preso parte e alla Presidente ASAND Ersilia Troiano che grazie ai fondamentali e numerosi contributi forniti dall’Associazione che presiede, ha reso questo congresso un’occasione unica di formazione, riflessione, incontro e confronto» conclude il Presidente Tonelli.