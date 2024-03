Teatro Tram, venerdì 15 debutta “Andromac(hi)a”, una riflessione sul mito sotto forma di monologo

Dal 15 al 17 marzo 2024 debutta al Teatro TRAM “Andromac(hi)a. Monologo in tre mo(vi)menti”, testo di Armando Rotondi, con Valeria Impagliazzo, regia di Valeria Impagliazzo e Armando Rotondi. Un lavoro che si è avvalso anche di artisti internazionali come Martin Lewton, direttore artistico del Theatre North e del ¡Barcelona Solo! Festival.

In scena nella sala di via Port’Alba, “Andromac(hi)a” si configura come una riflessione drammaturgica sulla figura e il mito di Andromaca, una figura destinata a perdere tutti i suoi cari, sotto forma di monologo per donna. In particolare, il lavoro vuole investigare un momento specifico – o momenti specifici – dell’esistenza di Andromaca e la sua consapevolezza di essere mito. Moglie di Ettore, regina del focolare domestico, madre amorevole, ebbe il marito, il padre e i sette fratelli uccisi da Achille.

Organizzato in tre movimenti che si intersecano, “Andromac(hi)a” pone l’accento sul confronto tra Andromaca e, di volta in volta, Ettore, Astianatte, Neottolemo e se stessa, in un gioco meta-teatrale e metanarrativo, ispirato a Omero, La piccola Iliade ed Euripide, ma anche ad Heiner Müller e Jean Cocteau. “Andromac(hi)a” è pubblicato da Edizioni Progetto Cultura in: Armando Rotondi, Trilogia del rancore. Medea del Baltico – Andromac(hi)a – Hai paura? Non dovresti, introduzione di Serena Russo, con saggi critici di Daniela Bombara e Cristian Izzo.

“Andromac(hi)a è un viaggio intimo, interrotto e allo stesso tempo infinito e ripetuto – dice l’autore e regista Armando Rotondi -. Un viaggio artistico tra Spagna e Italia, dove si sono svolte le prove, che indaga le diverse nature e l’unica natura di essere Andromaca. Un viaggio in tre movimenti, incontro tra due personalità artistiche differenti in una sintesi comune”.

DAL 15 AL 17 MARZO 2024

Andromac(hi)a

Monologo in tre mo(vi)menti

di Armando Rotondi

con Valeria Impagliazzo

Musiche originali Marcello Vitale

Voce Michaella Antoniou

Disegno luci Tommaso Vitiello

Arredi di scena Ruben D’Agostino

Dramaturg Martin Lewton (Theatre North) e Lea Marks

Assistente alla regia Maddalena Esposito

Foto prove (Sitges) Roger Bayerri Film Barcelona

Foto di scena (Napoli) Giulia Lauro

Video di scena (Napoli) Amanda Marie Annucci

Video Promo Armando Rotondi

Produzione Opificio delle Teste Dure e IDEA | Ad Est del Mondo

In collaborazione con l’Institute of the Arts Barcelona (produzione in residenza)

Con il supporto di Studio12Flores Sitges

Date e orari

venerdì: ore 21.00

sabato: ore 19.00

domenica: ore 18.00

Prezzi

intero: € 13,00

under 30 e over 65: € 10,00