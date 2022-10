All’Hub di Sant’Antimo il gran galà “Night Awards 2022” sabato 8.

Se per gli Oscar del Cinema, toccherà aspettare ancora qualche mese, per quelli dedicati al mondo della notte, l’attesa è quasi terminata. Sabato 8 ottobre, a partire dalle 21.30, l’Hub di Sant’Antimo (Napoli) ospiterà, infatti, il gran galà “Night Awards 2022”, che vedrà premiare i più amati esponenti del nightclubbing campano… e non solo.

Un nuovo progetto, frutto dell’evoluzione del Premio Facenight – nato nel 2012 da un’intuizione del giornalista Tommy Totaro, coadiuvato dal promoter Antonello Fornaro -, che punta a rendere merito alle location e agli addetti ai lavori più gettonati, sia tra gli utenti, che tra gli esperti del settore.

In programma, una serata sorprendente, presentata dal giornalista Ciro Cacciola alias Dj Cerchietto, all’insegna di tanta ottima musica, divertimento, sana competizione ed effetti speciali.

A dare il via all’evento, una stuzzicante light dinner, accompagnata da una selezione musicale a cura del dj Salvatore Setino, direttamente da Procida: Capitale italiana della Cultura 2022.

Undici, le categorie in lizza ai “Night Awards 2022”, che vedranno premiare, tra gli altri: i migliori Winter e Summer club, dj, party, bartender e security. Cinque, invece, i riconoscimenti speciali: quello commemorativo, consegnato alla famiglia di Filip Master, mancato prematuramente qualche mese fa; gli altri andranno a Markett (best show); Amedeo Picone (dj talent); Blackchild (dj producer); e ad Helen Tesfazghi (best singer). Per alcune sezioni, oltre alla statuetta, in palio cuffie professionali offerte da Global Net.

Di tutto rispetto, anche la giuria, formata da: Andrea Gambardella, Lello Ferrillo, Luca Fanti, Mario Cirillo, Mario Maisto, Tina Lepre, Vincenzo Cipolletta e Roberto Savarese, mentre, in veste di opinionisti ci saranno: Lello Padiglione, Robert Huober, Vincenzo Russo, Luca Toscano e Pino Maresca. Tra gli ospiti attesi, il principe David Vallarelli Braccio d’Oria e Francesco Emilio Borrelli.

“Dopo due anni di stop forzato, dovuto al Covid – dichiara Tommy Totaro – torniamo, finalmente, a rendere merito ai locali e agli addetti ai lavori di uno dei settori che più ha risentito della pandemia. Con la speranza, di una ripresa alla grande del by night più genuino”.

Sponsor: Global net, Xelyus Service, ArtechFx, Giovanni Vivenzio Personal Branding, 2r comunicazioni.

L’ingresso al gran galà è gratuito, prenotando tramite Whatsapp al numero 351 0520777.

“Night Awards 2022”

Hub – via Appia km 18.900 – Sant’Antimo (Napoli)

Info 334 892 20 56