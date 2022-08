“Aspettando Viaggio in Abruzzo” di Marco Marezza e Flavio Di Renzo, da sabato 10 settembre all’Abbazia di San Bartolomeo di Carpineto della Nora.

Sabato 10 settembre – dalle ore 17:00 Abbazia di S. Bartolomeo – Carpineto della Nora

Il luogo ospiterà la mostra collettiva «Aspettando Viaggio in Abruzzo» ideata e curata da Marco Marezza, fotografo legato all’universo della fashion, e Flavio Di Renzo, artista dell’immagine contemporanea. L’iniziativa nasce dal duplice desiderio dì dare risalto al lavoro dei due artisti e di presentare il loro progetto comune relativo alla realizzazione dì un libro dedicato all’Abruzzo.

Il concept del volume fotografico focalizza uno scenario spettacolare in forma equilibrata tra natura, arte, artigianato e moda, attraverso il quale l’Abruzzo apparirà sotto una luce diversa ed innovativa. Saranno coinvolte nel progetto le istituzioni e le strutture turistiche regionali per una filosofia strategica del turismo a tutela dell’attività economica delle imprese, nel rispetto dell’ambiente e in armonia con la cultura collettiva.